Kahoot! e DragonBox unem forças para criar uma experiência de matemática incrível para todos

A nórdica DragonBox, empresa por trás da premiada série DragonBox de apps educativos de matemática, lançou seu primeiro app do jogo de álgebra em 2012 e a grade curricular de matemática escolar da DragonBox em 2017. A DragonBox é imensamente popular entre as crianças, pais, professores e escolas, com milhões de usuários em todo o mundo.

"Desde o primeiro dia, a DragonBox tornou a aprendizagem de matemática mais divertida e envolvente para as crianças de todo o mundo. Junto com a Kahoot!, permitiremos que milhões de usuários desfrutem aprender matemática de uma maneira incrível", declarou Jean-Baptiste Huynh, professor de matemática, CEO e cofundador da DragonBox.

A visão da Kahoot! é edificar a comunidade de aprendizagem líder no mundo ao conectar professores, alunos, pais e organizações com conteúdo premium.

No ano passado, a Kahoot! lançou o programa acelerador Ignite , e a inclusão da DragonBox é um passo rumo à construção de uma coleção de apps de aprendizagem que criam valor para os estudantes em todo o mundo.

"A aquisição fortalecerá a plataforma da Kahoot! com os premiados apps de aprendizagem de matemática, comunidade e grade curricular escolar da DragonBox. Juntos, nós disponibilizaremos a melhor experiência de aprendizagem para centenas de milhões de usuários da Kahoot! em todo o mundo, tanto dentro quanto foram da sala de aula", declarou Eilert Hanoa, presidente da Kahoot!.

A Kahoot! e a DragonBox apresentarão mais informações na atualização da empresa Kahoot! em 12 de junho de 2019.

Para mais informações, entre em contato:

Kahoot!, Falguni Bhuta, | falguni@kahoot.com

DragonBox, Christian Steen, | christian@dragonbox.com

Sobre

A Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos que torna fácil criar, compartilhar e jogar jogos divertidos de aprendizagem ou provas to tipo trivia em minutos. A Kahoot! é usada em diversos ambientes - em salas de aula do jardim da infância até o ensino médio e universidade, escritórios corporativos, ambientes sociais e os principais eventos culturais e esportivos. A Kahoot! é adotada por professores, amada por alunos, valorizada por organizações e utilizada por editores. Em 2018, a Kahoot! teve mais de um bilhão de jogadores participantes em mais de 200 países. A Kahoot! está em uma missão de tornar a aprendizagem incrível e edificar a comunidade de aprendizagem de ponta no mundo que conecta seus usuários ao conteúdo premium. Lançado em 2013, a empresa tem sede na Noruega, com escritórios nos EUA e no Reino Unido. Vamos jogar!

www.kahoot.com

A DragonBox é um estúdio de jogos premiados que está em uma missão de capacitar as crianças a explorar e tornar a experiência de matemática incrível. Em 2012, o primeiro jogo da DragonBox se tornou um sucesso instantâneo, e os especialistas saudaram-no como um novo jeito revolucionário de aprender matemática. Desde então, os apps da DragonBox têm sido comprados e desfrutados milhões de vezes em todo o mundo. Com o objetivo de tornar a aprendizagem de matemática incrível, a empresa lançou o DragonBox School, uma grade curricular de matemática inovadora para escolas do ensino básico. A DragonBox possui escritórios em Oslo, Paris e Helsinki.

www.dragonbox.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/884382/Press_image_Dragonbox.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/537189/Kahoot_Logo.jpg

FONTE Kahoot!

Related Links

http://www.kahoot.com



SOURCE Kahoot!