Kainos cria ecossistema de negócios para sustentar nova fase de crescimento e demandas de mercado

SÃO PAULO, 15 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Kainos, startup que desenvolve soluções de contact center, entra em seu segundo grande ciclo de maturidade. A empresa que entra em seu oitavo ano de vida, está desenvolvendo seu ecossistema próprio de inovação e investimento em tecnologia para responder às novas demandas de mercado. Com isso, pretende alcançar um crescimento de 50%, em relação a 2020.

A nova estrutura envolve quatro negócios e deverá estar totalmente pronta ainda no primeiro semestre de 2020. São eles: Kainos BPO (Business Process Outsourcing de contact center), Level-A (Consultoria para jornada do cliente e transformação digital), Kainos Tech (Soluções e serviços tecnológicos) e a PROA (Inteligência artificial para interações e transações automatizadas).

São spin-offs com autonomia, que asseguram a Kainos maior capacidade de dar respostas rápidas para as novas novas demandas de contact center. "A ideia do ecossistema de inovação é tornar mais robusto o nosso negócio, entregando soluções simples, que melhorem a eficiência de atendimento das empresas", afirma Willian Sousa, fundador e CEO da Kainos.

Segundo ele, o setor vem se transformando nos últimos anos, em razão da tecnologia, especialmente, em inteligência artificial. "Algumas pesquisas mostram um índice de satisfação maior entre consumidores mais jovens, quando estão se relacionando com as marcas, por meio do autoatendimento", conta.

"É nesse ponto que o ecossistema da Kainos se justifica. O momento é de transição. As empresas precisam entender qual é a sua realidade e as reais necessidades de seus clientes. Os nossos quatro negócios se mostram estratégicos e relevantes na maior parte dos contextos de mercado", completa

Para liderar os spin-offs, a empresa acaba de trazer Antoine Faugeres, francês que respondia pela área de inovação da Leroy Merlin e que agora terá a mesma missão na Kainos. "A pandemia de COVI-19 acelerou as vendas do varejo, sobretudo, nas plataformas de e-commerce, trazendo uma atitude mais proativa por parte das pessoas, que se mostram mais dispostas a interagir com as empresas'', acrescenta.

Nos últimos quatro anos, a Kainos manteve um crescimento sustentável de 25% ao ano, encerrando 2020 com o nível de endividamento beirando a zero e crescimento 100% proveniente de seu caixa.

"Cremos que nossa nova estrutura de negócios nos capacita a buscar as multinacionais e grandes marcas. Temos soluções de valor, que combinam consultoria, análises técnicas, equipes bem treinadas e tecnologia de alto impacto", afirma o CEO da Kainos.

A startup tem investido em tecnologia de ponta para infraestrutura. Esse ano, 70% dos novos investimentos serão feitos nessa área. Os esforços da Kainos também envolvem processos, treinamentos, além de gestão de pessoas para retenção e captação de talentos com perfis competitivos que objetivam desenvolver as melhores soluções para o mercado.

Sobre a Kainos

Nascida em São Paulo, em março de 2013, a Kainos é uma omnichannel, perfil boutique, que oferece soluções de atendimento. Com sede em São Paulo, hoje a empresa tem cinco operações distribuídas pelo Brasil: em Porto Alegre, Salvador, Palmas e Taubaté, empregando mil colaboradores no corpo do negócio.

A empresa conta com diversas premiações: em 2019 e 2020 ganhou o prêmio da Best Performance de excelência em SAC e Ouvidoria, ganhou o prêmio Cliente S/A de Melhor operação Omnichannel e em 2020 recebeu o Selo Great Place to Work.

