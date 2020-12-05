Как новые технологии могут помочь предприятиям адаптироваться к меняющимся трендам и обеспечить удобство для современных потребителей ?

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 5 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- В 2020 году привычки потребителей коренным образом изменились, чему свидетельствуют изменения в работе компаний и организаций по всему миру. По мере того как все больше и больше людей пользуются онлайн-сервисами, растет зависимость от мобильного интернета.

Это можно увидеть в увеличении доли домашних онлайн-сервисов, таких как доставка продуктов питания, где общий товарооборот вырос на 25% только в этом году и составил около 195 млрд долларов. Покупатели очевидно рассматривают удобство как часть современного образа жизни, желая получать услуги на дому вместо того, чтобы самостоятельно ездить в розничные магазины. Это наблюдается во всем мире, а лидером роста является Китай. В настоящее время Китай имеет крупнейший и наиболее быстрорастущий рынок услуг на дому с ожидаемым совокупным годовым ростом в 15%, до 181 млрд долларов в 2024 году.

Хотя мы можем частично переложить вину за это на глобальную пандемию, стоит также учитывать общий контекст последних нескольких лет. Такие модели поведения иногда несут в себе проблемы для организаций, которые из-за технологий не могут найти новых клиентов, но в то же время они открывают ряд интересных возможностей для тех, кто готов исследовать цифровой мир.

Меняющийся мир lifestyle-индустрии

Для того чтобы оставаться актуальными и успешными, компаниям приходится адаптироваться к этим изменениям в сфере доставки продуктов питания и более широких отраслях. Примечательно, что успешные компании в сфере промышленности и образа жизни опираются в своем развитии на технические достижения.

В 2019 году на доставку продуктов питания приходилось около 80% всех заказов еды, однако на ее долю приходилось лишь около 30% валовой прибыли. В последние годы доставка продуктов питания стала настолько популярной, что в 2017 г. в США она составила 70% всех поставок, связанных с продуктами питания. С 2017 года службы доставки продуктов питания вынуждены выявлять слабые места и постоянно адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Эти меняющиеся потребительские тенденции формируют структуру ведения бизнеса онлайн-компаниями. Люди все чаще используют свои смартфоны для поиска, просмотра и заказа еды и других товаров, что создает интерес к высококачественным и персонализированным платформам, таким как Meituan. В частности, компания Meituan демонстрирует, как lifestyle-приложения способны адаптироваться и процветать в условиях меняющегося потребительского рынка. На сегодняшний день superapp является крупнейшей торговой и сервисной платформой, рыночная стоимость которой в октябре оценивается в 250 млрд долларов. Она успешно работает, поскольку проявляет готовность к переходу на цифровые технологии и предлагает услугу, которая нравится потребителям.

Кроме того, во всех секторах наблюдается конкурентоспособный рост других аналогичных сервисов. Например, компания Meituan сообщает, что обслуживает около 460 миллионов пользователей и поддерживает 6,3 миллиона поставщиков услуг, таких как бронирование отелей и рейсов, онлайн-торговля и других новых сервисов.

Помимо повышения спроса в целом потребители все больше знакомятся с новыми технологиями, такими как машинное обучение (МО) и цифровые ассистенты, и поэтому ищут онлайн-платформы, интегрирующие эти возможности.

Компания Huawei предлагает бизнесу возможность создания более эффективных сервисов для своих клиентов

В связи с увеличением количества точек общественного питания и онлайн-платформ электронной коммерции, которые сталкиваются с необходимостью использования мобильных сервисов доставки для охвата большего числа клиентов, конкуренция здесь очень высока. Заказ продуктов питания и необходимых товаров онлайн дает покупателям возможность сэкономить время и энергию, а также зачастую гарантирует огромный выбор вариантов. Huawei Assistance предлагает технологии, необходимые для сохранения конкурентоспособности и актуальности на этом рынке. Прежде всего, ассистент предоставляет потребителям прямой доступ к местным ресторанам и продуктовым магазинам, а также возможность подключения к платформам электронной коммерции; они могут просматривать все доступные товары и услуги в одном месте.

Та же технология используется для предоставления регулярных обновлений и уведомлений о доставке продуктов питания, а также возможность напрямую забронировать стол в близлежащих ресторанах. Это касается также онлайн-покупок и доставки. Не выходя из приложения, пользователи Huawei могут заказать такси к ресторану, использовать одни платежные реквизиты и даже получить информацию о расположении входа в ресторан. По сравнению с традиционной погрешностью GPS в 10 метров, ассистент Huawei способен гарантировать точность позиционирования вплоть до одного метра.

Однако возможности на этом не заканчиваются, поскольку комплект МО от компании Huawei также может быть интегрирован для быстрого поиска онлайн-купонов для любимых ресторанов. За пределами мира доставки продуктов питания и еды на вынос Huawei Assistance также помогает другим ритейлерам развивать свой бизнес с помощью технологий. Ассистент Huawei также способен рекомендовать пользователям рейсы и отели с учетом любых жизненных обстоятельств, включая путешествия, развлечения, работу и семейные нужды.

Технологии Huawei помогают компаниям успешно внедрять новые технологии

В течение следующих нескольких лет потребность в домашних сервисах будет расти, предлагая способным к адаптации компаниям огромный потенциал и возможности.

Чтобы достичь успеха, компании, уделяющие особое внимание масштабу и эффективности, возьмут на себя ведущую роль, демонстрируя свои возможности для адаптации к существующей клиентской базе, а также охвата новых клиентов. Резкие перемены, наблюдающиеся в течение 2020 года, показали, как процветают предприятия, способные подстраиваться к изменениям в потребительском образе жизни.

По мере развития индустрии lifestyle и доставки продуктов питания Huawei стремится помогать компаниям всех форм и размеров идти в ногу с текущими изменениями в отрасли и внедрять новые технологии для достижения успеха в современном онлайн-мире.

Гэвин Кингхолл (Gavin Kinghall), вице-президент международного подразделения компании BD Solutions в Huawei, подробно обсудил эту тему 3 декабря на мастерклассе #EmpowerInnovations "Empowering lifestyle, with Huawei AppGallery" компании Huawei в рамках ежегодной технологической конференции Web Summit. Мастеркласс можно посмотреть здесь: https://consumer.huawei.com/en/partners/videolibrary/lifestyle-websummit/

SOURCE AppGallery, Huawei