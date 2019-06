Kalaguard® SB-natriumbenzoaat ontvangt EU-goedkeuring op basis van de Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (BPR)

Kalaguard® SB is het eerste en enige natriumbenzoaat dat in Europa onder druk vanuit de regelgeving is goedgekeurd op basis van de BPR PT 6 en dat een groen, consumentvriendelijk alternatief biedt voor thuiszorg-conserveringsmiddelen

VANCOUVER, Washington, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -- Emerald Kalama Chemical is door de verschillende lidstaten van de Europese Unie goedgekeurd voor de registratie van het conserveermiddel Kalaguard® SB-natriumbenzoaat, dat zorgt voor het onderdrukken van de microbiële groei in thuiszorgtoepassingen zoals reinigingsmiddelen, wasmiddelen, handafwasmiddelen en wasverzachters.

Natriumbenzoaat is een vertrouwd, effectief conserveermiddel dat al jaren lang gebruikt wordt in voedingsmiddelen, dranken en toepassingen voor persoonlijke verzorging. Het was echter niet beschikbaar voor samenstellers van thuisverzorgingsproducten, maar daar is nu verandering in gekomen door de registratie van Emeralds Kalaguard® SB, op basis van de Europese Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van producten met biociden (BPR) PT 6.

"Een groot aantal van de traditionele chemische samenstellingen van conserveermiddelen die in de thuiszorg worden gebruikt, ervaren een toenemende druk als gevolg van de beperkende voorschriften en de voorkeuren van de consument. Nieuwe conserveermiddelen moeten worden geregistreerd, en aangezien er reeds enkele jaren geen nieuwe registraties bijgekomen zijn, blijft het aanbod van conserveringsopties steeds verder afnemen. We zagen de mogelijkheid om een aantrekkelijk alternatief te bieden dat effectief, groen en gemakkelijk te gebruiken is," aldus Paul Hogan, Vice President en General Manager van Emerald Kalama's Consumer Specialties-bedrijf.

Kalaguard® SB-natriumbenzoaat is door de Europese Commissie geclassificeerd als een stof met een laag risico voor toepassingen die vallen onder de BPR en heeft de voorkeur boven klassieke biociden om het gebruik van producten met een gunstiger gezondheidsprofiel voor mens of dier aan te moedigen.

"De consumenten van vandaag de dag willen garanties dat de producten die zij kopen een groen profiel hebben en veilig zijn om thuis te gebruiken. Daarom is Kalaguard® SB een zeer consumentvriendelijke oplossing. Het is identiek aan de natuur, biologisch afbreekbaar en goedgekeurd voor gebruik door groen-etiket-programma's zoals Ecocert, Ecolabel en Nordic Swan. Kalaguard® SB is ook geclassificeerd als niet-sensibiliserend en niet-irriterend voor de huid," aldus Paul Wanrooij, Global Business Development Director, Consumer Specialties.

Wanrooij laat weten dat Kalaguard® SB ook voordelen heeft voor de samensteller omdat het gemakkelijk te gebruiken is en opgenomen kan worden in een grote verscheidenheid aan huishoudelijke producten. Het is vrijwel geur- en kleurloos, is bestand tegen vergeling en heeft over het algemeen weinig invloed op de viscositeit.

Emerald produceert Kalaguard® SB in zijn faciliteit in Rotterdam, volgens de hoogste kwaliteitsnormen en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001.

SOURCE Emerald Kalama Chemical