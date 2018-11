Kaleido otwiera rynek blockchain z usługami plug-and-play i programem rozwiązań partnerskich

Lider wśród platform blockchain Kaleido, przy współpracy z ConsenSys i Amazon Web Services, otwiera pierwszą platformę pełnego stosu z rynkiem usług plug-and-play, integracjami i oprogramowaniem partnerskim w celu przyspieszenia realizacji korporacyjnych projektów blockchain od dowodów konceptu po wdrożone, produkcyjne sieci biznesowe.

LIZBONA, Portugalia, 8 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Web Summit -- Kaleido, spółka należąca do ConsenSys, przy współpracy z Amazon Web Services wspiera przedsiębiorstwa w wychodzeniu poza etap dowodu konceptu aż do wdrożenia sieci blockchain poprzez ogłoszenie kolejnego ważnego kroku na przód. Nowo otwarty rynek Kaleido Marketplace poszerza chmurę Blockchain Business Cloud, która stała się dziś pierwszą dostępną korporacyjną platformą pełnego stosu. Nowy rynek obejmuje zaufane narzędzia i usługi Kaleido, AWS oraz członków nowego programu partnerskiego na zasadzie plug-and-play.

Pierwsi klienci Kaleido Marketplace potwierdzili, że platforma wyeliminowała 80% niestandardowego kodu potrzebnego do realizacji projektów blockchain. Klienci mają teraz dostęp do natywnych integracji AWS, popularnych usług takich jak portfele HD na potrzeby prywatności oraz rejestry ID w obsłudze tożsamości korporacyjnych, a także do produktów branżowych, w tym Chainlink do kontraktów smart, Viant na potrzeby zarządzania łańcuchem dostaw, OpenLaw i Clause.io do podpisywania kontraktów w czasie rzeczywistym i nie tylko, a to wszystko pod jednym przyciskiem.

Wraz z szacunkami, które wskazują na to, że wartość dodana technologii blockchain ma przekroczyć 3,1 biliona dolarów do roku 2030 ( Gartner ), łatwo wyobrazić sobie dlaczego blockchain jest technologią na ustach wszystkich w świecie biznesu. A dokładniej 84% dyrektorów stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa są „aktywnie zaangażowane" w technologię blockchain w ankiecie przeprowadzonej przez PwC w sierpniu 2018 r. Jednak jak do tej pory większość firm ma problemy z budową kompletnych, gotowych do produkcji rozwiązań wykorzystujących blockchain, co nasila się jeszcze bardziej przez brak umiejętności w zakresie tej technologii i odpowiedniego talentu w branży.

Od wejścia na rynek w maju firma Kaleido pomogła przedsiębiorstwom w założeniu ponad 1000 sieci blockchain na bazie Blockchain Business Cloud. Teraz Kaleido idzie jeszcze dalej i oferuje pierwsze rozwiązanie pełnego stosu możliwości blockchain, które pozwala na budowę kompletnego rozwiązania, dojście do etapu produkcyjnego i utrzymanie działania systemu.

– Przeanalizowaliśmy dobre wzorce wdrożenia sieci korporacyjnych w produkcji i zawarliśmy te praktyki w usługach Kaleido Marketplace. Dzięki temu możemy znacznie uprościć przyjmowanie technologii blockchain i wyeliminować część specjalistycznej wiedzy z tego zakresu – skomentowała założycielka i dyrektor operacyjna Kaleido Sophia Lopez.

– Prawda jest taka, że zaledwie około 10% firmowych projektów blockchain dotyczy samego rozwiązania blockchain. Aby wejść z rozwiązaniem do produkcji potrzeba wielu dodatkowych aplikacji, danych i infrastruktury – wyjaśnia założyciel i dyrektor wykonawczy Kaleido Steve Cerveny. – Bardzo cieszę się z tego, że mamy do dyspozycji całą chmurę technologii blockchain, które są wstępnie zintegrowane pod kątem zastosowań naszych klientów. Kaleido Marketplace to kompleksowa odpowiedź na wszystkie potrzeby przedsiębiorstw w zakresie blockchain – dodał dyrektor.

Jednym z klientów Kaleido jest Komgo , przełomowa sieć handlu towarem i finansowania, która obejmuje takie międzynarodowe instytucje, jak Citi, ING, Koch Supply & Trading, MUFG Bank, Societe Generale, Credit Agricole Group, BNP Paribas, Shell i nie tylko.

– Budując otwarty system blockchain, Komgo może wybierać z najlepszych protokołów opracowywanych w całym ekosystemie i korzystać z istniejących elementów w tworzeniu zoptymalizowanych rozwiązań – skomentowała Souleïma Baddi, główna dyrektor wykonawcza Komgo. – Mając za nami dowody konceptu i piloty, Kaleido pomoże nam w realizacji produktów gotowych na produkcję dla dużej liczby uczestników w bardzo szybkim czasie – dodała dyrektor.

Jednocześnie z rynkiem Kaleido wdraża także program partnerski, który zapewni duże możliwości dostawcom zewnętrznym w zakresie przyłączenia się do ekosystemu i promocji ofert w Kaleido Marketplace, a także wbudowywania Kaleido we własne rozwiązania blockchain lub szybszej realizacji projektów przez wykorzystywanie Kaleido w pracy z klientami.

– Promocja naszego rozwiązania kontraktów smart w Kaleido Marketplace otwiera gotowy kanał do szerzenia rozwiązania wśród międzynarodowych klientów i daje klientom natychmiastowy dostęp – skomentował współzałożyciel OpenLaw Aaron Wright.

Firmy Greenfence Consumer i Radiant Earth są partnerami zagnieżdżonymi i wykorzystują Kaleido do wzmocnienia własnych sieci blockchain. Greenfence pomaga studio w Hollywood, w tym Sony i Fox, w zrewolucjonizowaniu marketingu cyfrowego wśród fanów filmów, natomiast Radiant Earth daje organizacjom charytatywnym dostęp do zagregowanych obrazów ziemi i danych geoprzestrzennych. Po stronie doradztwa firmy zajmujące się integracją systemów, w tym ConsenSys Solutions, korzystają z Kaleido do szybszej realizacji projektów z klientami.

Rozwiązanie Blockchain Business Cloud i nowy rynek Kaleido są już dostępne, a darmowe wersje próbne można uzyskać na stronie Kaleido.io.

O Kaleido:

Kaleido, oddział korporacyjny ConsenSys, to przedsiębiorstwo oddane misji znacznego upraszczania technologii blockchain na potrzeby organizacji tak, aby społeczności na całym świecie mogły wyciągać jak największe korzyści ze zdecentralizowanych modeli i technologii. Kaleido współpracuje z Amazon Web Services w ramach zapewniania rozwiązania Blockchain Business Cloud, kompleksowej platformy SaaS na potrzeby korporacyjnych zastosowań blockchain. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.Kaleido.io.

O ConsenSys:

ConsenSys to globalny lider w opracowywaniu zdecentralizowanych usług i aplikacji blockchain założony przez Josepha Lubina, współtwórcę Ethereum. Wszystkie projekty tego studia produkcyjnego dotyczą elementów ekosystemu Ethereum, w tym niezbędnych projektów infrastrukturalnych ( Infura ), narzędzi deweloperskich ( Truffle ), kluczowych komponentów integracyjnych ( MetaMask ), usług ( Diligence ), B2C dapp ( Grid+ , Cellarius ), rozwiązań korporacyjnych ( Kaleido ) i nie tylko.

Related Links

http://www.Kaleido.io