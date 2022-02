Kallik choisit TEKLYNX comme partenaire d'intégration stratégique pour la solution de gestion des étiquettes et des artworks

La solution de Kallik est spécialement conçue pour les industries hautement réglementées qui cherchent un moyen facile de gérer l'étiquetage et les artworks, de maintenir la conformité et d'accélérer la mise sur le marché.

Gestion efficace de divers produits d'étiquetage, y compris des dépliants, des fiches techniques modèles, des emballages-coques, des cartons, des boîtiers, des symboles, des logos, des codes-barres et des images d'arrière-plan conçus à partir d'artworks.

Moteur de règles automatique logique pour renseigner le contenu dans les bons champs afin d'atténuer les risques et d'éliminer les erreurs humaines dans les processus d'étiquetage.

Flux de travail pour la validation des artworks et des étiquettes par signatures électroniques pour maintenir la conformité au règlement 21 CFR Part 11 de la FDA et au règlement européen de l'annexe 11 des GMP.

Étiquetage en usine sur tous les sites de production du monde et intégration simplifiée de nouveaux sites via l'hébergement dans le cloud de la solution Amazon Web Services (AWS).

« Pour nos clients, nous nous efforçons d'être meilleurs chaque jour et de toujours progresser ; c'est dans cette optique que nous nous associons à TEKLYNX, a déclaré Gurdip Singh, PDG de Kallik. Il s'agit d'un fournisseur d'étiquettes et de codes-barres exemplaire sur qui nous pouvons compter pour améliorer les performances de nos clients. »

Demandez une démo de ce logiciel de gestion des étiquettes et des artworks de classe mondiale, hébergé dans le cloud et basé sur la solution AWS.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits d'étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux personnes derrière ces solutions pour rendre leurs opérations plus efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région . Barcode Better™ avec TEKLYNX.



À propos de Kallik

Kallik, une société d'étiquetage d'entreprise, fournit aux industries réglementées une plateforme reconnue de gestion globale des artworks et des étiquettes en laquelle ils peuvent avoir confiance. Les entreprises d'équipements médicaux, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de fabrication et de cosmétiques utilisent Kallik pour garantir un étiquetage sûr, l'intégrité de leur processus et la confiance dans leur marque. Pour en savoir plus, consultez le site kallik.com et rendez-vous sur Twitter @WeAreKallik.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736243/TEKLYNX_International_Barcode.jpg

SOURCE TEKLYNX International