Kancelaria prawna Law Offices of Gary R. Carlin APC składa międzynarodowy pozew zbiorowy przeciwko spółce Datto

Firma Datto przejęła spółkę Open Mesh, która nakłaniała klientów i dystrybutorów do kupna sprzętu sieciowego, obiecując darmową „wieczystą licencję w chmurze" na „CloudTrax" - panel sterowania siecią niezbędny do obsługi tego sprzętu. Licencja obejmowała konserwację, automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wsparcie sprzętowe.

Firmie Datto zarzuca się oszukanie konsumentów i dystrybutorów w stosunku do wartości dokonanego przez nich kupna poprzez pozbawienie ich możliwości korzystania z darmowych automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego, konserwacji i wsparcia sprzętowego, uniemożliwiając tym samym dystrybutorom i konsumentom korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego reklamowanym przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. w hotelach, apartamentowcach, sklepach detalicznych, restauracjach, małych i średnich przedsiębiorstwach i wielu innych obiektach.

Datto następnie zaproponowała konsumentom i dystrybutorom - za miesięczną opłatą - przeniesienie ich sprzętu Open Mesh do należącej do niej platformy CloudTrax, dzięki czemu mieli zyskać dostęp do wspomnianych usług. Platforma CloudTrax należąca do Datto zasadniczo niczym nie różni się od CloudTrax firmy Open Mesh.

W pozwie zarzucono również, że firma Datto nie dochowała obowiązku starannego działania wobec klientów i dystrybutorów, naruszyła przepisy ustawy o nieuczciwych praktykach biznesowych i ustawy o środkach ochrony prawnej przysługujących konsumentom, a także postanowienia umów i gwarancję przydatności handlowej oraz w sposób celowy udzielała informacji niezgodnych z prawdą, działając na szkodę klientów i dystrybutorów poprzez przymusowe pozbawienie ich możliwości korzystania z nabytego od firmy Ditto produktu.

Na skutek wprowadzającej w błąd reklamy i oszustwa powodowie oraz konsumenci i dystrybutorzy, w imieniu których działają, doznali szkody w postaci utraconych korzyści i innych strat finansowych będących następstwem oszustwa.

Oznaczenie sprawy: Dinnerman et al v. Datto, Inc et al, 8:21-cv-01771-JVS-DFM.

Powodowie, Joshua Dinnerman i Paul Fineberg, reprezentowani są przez kancelarię prawną Law Offices of Gary R. Carlin APC z siedzibą w Long Beach w stanie Kalifornia.

Osoby i firmy, które wskutek praktyk spółki Datto doznały strat lub szkód i chcą przystąpić do pozwu zbiorowego albo które mają pytania dotyczące sprawy, proszone są o kontakt z Law Offices of Gary R. Carlin APC drogą mailową na adres [email protected] lub za pośrednictwem strony internetowej dattoclassaction.com.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1690254/lawoffices.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1690255/building.jpg

SOURCE Law Offices of Gary R. Carlin APC