Kandao annonce Kandao QooCam 3, la caméra d'action étanche 11K 62MP Picture et 5.7K Vidéo 360 au CES.

SHENZHEN, Chine, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Kandao annonce le lancement de la QooCam 3, la caméra d'action étanche 11K 62MP 360 au CES.

QooCam 3 est la toute nouvelle caméra 360 de la gamme de produits grand public de Kandao, permettant aux aventuriers de capturer des vidéos 360 en résolution ultra-haute définition 5,7K à 25/30 FPS ou 4K à 30/50/60 FPS. Capturez des photos en résolution 11K.

La caractéristique la plus unique de cette caméra est qu'elle possède deux capteurs de grande taille de 1/1,55 pouce. Cela signifie que les capteurs offrent de meilleures performances en basse lumière. Lorsque ce capteur d'image puissant est associé à l'ouverture de F1.6 de QooCam 3, plus grande que jamais pour recueillir plus de lumière, cela rend l'image plus brillante et plus nette tout en offrant plus de détails. En outre, même en combinant le déclenchement à l'algorithme, les limites du matériel sont repoussées, ce qui permet d'obtenir des photos époustouflantes.

Lorsque ce puissant capteur d'image est associé à la faible ouverture de F1.6 de QooCam 3, cela crée une qualité d'image supérieure par rapport aux autres caméras 360 concurrentes.

Cette nouvelle caméra d'action est étanche jusqu'à 33 pieds sous l'eau, une excellente caméra panoramique à utiliser dans l'eau ou sur l'eau. Elle est également équipée de 4 micros intégrés pour la capture du son surround et d'un haut-parleur pour une lecture audio instantanée.

Connectez la caméra à l'application QooCam sur votre téléphone Android ou iOS pour contrôler à distance l'appareil, stabiliser les images et les vidéos, ou modifier rapidement pour les partager sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent également diffuser en direct via l'application pour partager avec leurs fans.

À propos de la société

Kandao est une jeune entreprise de recherche et de matériel VR axée sur la création de produits d'imagerie de nouvelle génération, enrichissant l'expérience de la vie humaine. Poussée par le développement de matériel et de logiciels, Kandao est un pionnier de la technologie VR, des caméras vidéo Ultra-HD et des caméras de vidéoconférence. Fondée en 2016, il s'agit de la première entreprise chinoise honorée par le prix CES Best of Innovation dans la catégorie imagerie numérique, et la première entreprise à avoir sa caméra 12K 3D VR utilisée pour diffuser en direct en 8K VR.

