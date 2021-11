Kandao Meeting S 180° Videokonferenzkamera gewinnt den CES 2022 Innovationspreis

Die Kandao Meeting S ist eine intelligente All-in-One-Videokonferenzkamera, die über das 195°-Objektiv ein 180°-Ultraweitwinkel-Bild liefert. Das Produkt wird mit der Aussicht auf eine rundum zufriedenstellende Fernbesprechung eingeführt - klare Sicht, Umgebungsgeräusche und intelligente Steuerung.

Unser revolutionärer AI 3.0-Algorithmus ermöglicht es dem Kandao Meeting S, die sprechende Person genau zu lokalisieren und zu verfolgen, und mehrere Modi und Funktionen sind für verschiedene Szenarien voreingestellt. Mit Hilfe dieser Freisprechfunktionen können Sie Ihren Controller beiseite legen und sich ganz auf die Besprechung konzentrieren.

Ein Vollduplex-Audiosystem mit acht Mikrofonen und Hi-Fi-Lautsprechern sorgt für einen faszinierenden, überwältigenden Klang. Dank der erstklassigen Audioerfassungstechnik, die eine Reichweite von fünf Metern erreicht, werden Sie in eine immer angenehme Erfahrung verwandelt, die Ihr Verständnis von Fernarbeit neu definieren würde.

Kandao Meeting S verfügt über einen leistungsstarken Standalone-Modus. Dank des integrierten Android-Betriebssystems ist es mit vielen wichtigen Online-Konferenzsoftwareprogrammen kompatibel und macht einen externen Computer überflüssig.

Kandao Meeting S punktet in allen Bewertungskriterien, darunter Innovation, Technik und Funktionalität, ästhetisches Design usw. Die Verleihung dieser renommierten Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für unsere innovative Technologie.

Bislang wurden 6 Produkte mit den CES Innovation Awards ausgezeichnet. Im Jahr 2017 wurden wir als erstes chinesisches Unternehmen mit den CES Best Innovation Awards ausgezeichnet, und zwar für Kandao Obsidian R, eine 3D-VR-Panoramakamera.

Über Kandao Technology:

Shenzhen Kandao Technology ist ein nationales High-Tech-Unternehmen. Kandao hält an der Mission fest, „herausragende Bildgebungsprodukte zu schaffen, die das menschliche Leben bereichern", und wird durch die gemeinsame Entwicklung von Hardware und Software angetrieben. Kandao ist ein Pionier auf dem Gebiet der VR-Technologie, Ultra-HD-Kameras und Videokonferenzkameras.

Kandao stellt einen neuen Rekord auf: Es ist das erste chinesische Unternehmen, das bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Digital Imaging ausgezeichnet wird, und das erste chinesische Unternehmen, das den Japan Good Design Award Best 100 in der Kategorie Kamera erhält. Im Laufe der Jahre hat Kandao zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter die CES Innovation Awards, iF Design Awards, Red Dot Design Award, IDEA Design Award, Japan Good Design Award und German Design Award.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691936/Kandao_Meeting_S_180__Video_Conferencing_Camera_Wins_CES_2022.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691935/Kandao_Technology_CES_Innovation_Awards_Winning_Products.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.