Kandao Meeting S remporte le prix Red Dot Design 2022 pour ses performances satisfaisantes en matière de réunions hybrides

Kandao Meeting S est le produit de troisième génération de la gamme Kandao Meeting. Cette gamme de produits a été conçue pour réaliser des réunions hybrides satisfaisantes à tous points de vue : vision claire, sons environnants, annulation du bruit et contrôle intelligent. Elle est largement utilisée par les entreprises, les organisations à but non lucratif et les universités du monde entier pour créer un nouvel espace hybride de travail ou d'étude dans le cadre de la nouvelle normalité. La gamme Kandao Meeting a remporté de nombreux prix internationaux faisant autorité, tels que les CES Innovation Awards, les iF Design Awards, les IDEA Design Awards et les Japan Good Design Awards. Comparé à Meeting Pro, Meeting S est plus adapté aux réunions en petits groupes, et il est assez léger pour être emporté lors d'un voyage d'affaires. Cette caméra tout-en-un se distingue par son algorithme amélioré de suivi par l'IA, son système audio full-duplex, son système Android intégré et son design portable innovant.

L'algorithme révolutionnaire AI 3.0 permet à Kandao Meeting S de localiser et de suivre précisément la personne qui parle, et plusieurs modes et fonctions sont prédéfinis pour s'adapter à différents scénarios. Grâce à ces fonctions mains libres, vous pouvez mettre de côté votre contrôleur et vous concentrer sur la réunion. C'est la solution améliorée de travail hybride que vous ne voudriez surtout pas manquer.

Un système audio full-duplex avec une matrice de huit microphones et un haut-parleur Hi-Fi est équipé pour produire un son fascinant et stupéfiant. Grâce à la technique d'acquisition audio haut de gamme, il atteint une portée de cinq mètres. Vous serez transformé en une expérience toujours agréable qui redéfinira votre conception du travail à distance.

Le Kandao Meeting S est doté d'un puissant mode autonome. Avec un système d'exploitation Android intégré, il est compatible avec les principaux logiciels de conférence en ligne, ce qui rend inutile l'utilisation d'un ordinateur externe.

Ce n'est pas la première fois que Meeting S figure sur la liste des lauréats d'un prix international de design, il est également lauréat des CES Innovation Awards 2022. Mais le fait d'être approuvé par ce prestigieux prix est une autre grande confirmation de notre technologie innovante.

Kandao Technology est une entreprise de haute technologie, qui adhère à la mission de « créer des produits d'imagerie distingués, enrichir l'expérience de la vie humaine », et animée par le développement mutuel du matériel et du logiciel, Kandao est un pionnier dans le domaine de la technologie VR, des caméras Ultra-HD et des caméras de vidéoconférence.

Kandao établit un record en étant la première entreprise chinoise honorée par les CES Best of Innovation Awards dans la catégorie de l'imagerie numérique, et la première entreprise chinoise à avoir remporté le Japan Good Design Award Best 100 dans la catégorie des caméras. Au fil des ans, Kandao a remporté de nombreux prix internationaux faisant autorité, tels que les CES Innovation Awards, iF Design Awards, Red Dot Design Award, IDEA Design Award, Japan Good Design Award et German Design Award.

