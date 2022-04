Kandao Obsidian Pro gewinnt Red Dot Award für die erste cineastische 12K 3D Panorama VR Kamera

Umfassende Support-Software wird als VR-Komplettlösung angeboten. Kandao Studio wurde entwickelt, um das Stitching zu vereinfachen und den Postproduktionsprozess zu beschleunigen. Kandao Live dient der Echtzeit-Einstellung von Live-Streaming, RTMP- und SDI-Ausgabe, Bild-im-Bild und Bitratenauswahl. Darüber hinaus wurden Obsidian Pro Gyroskop-Metadaten in Mistika VR für das Stitching von Filmmaterial integriert, während mithilfe von Mistika Boutique eine Reihe von professionellen Farbkorrektur-, VFX-, Stereo-3D- und Finishing-Tools für VR360° angeboten werden.

Bis jetzt hat das Obsidian Pro den Red Dot Design Award, den CES Innovation Award, den IDEA Bronze Award und den Good Design BEST 100 Award erhalten. Wie die Jury des Good Design Award lobte: „Dies ist ein außergewöhnliches Produkt, das in dem von etablierten einheimischen Herstellern dominierten Bereich der optischen Geräte für Aufsehen sorgte".

Informationen zu Kandao

Kandao Technology ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich der Mission verschrieben hat, „herausragende Bildgebungsprodukte zu entwickeln, die das menschliche Leben bereichern", und wird von der gemeinsamen Entwicklung von Hardware und Software angetrieben. Kandao ist ein Vorreiter in den Bereichen VR-Technologie, Ultra-HD-Kameras und Videokonferenzkameras.

Kandao stellt einen Rekord auf: Es ist das erste chinesische Unternehmen, das bei den „CES Best of Innovation Awards" in der Kategorie „Digital Imaging" ausgezeichnet wurde, und das erste chinesische Unternehmen, das den „Japan Good Design Award Best 100" in der Kategorie „Kamera" erhalten hat. Im Laufe der Jahre hat Kandao zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter die CES Innovation Awards, die iF Design Awards, den Red Dot Design Award, den IDEA Design Award, den Japan Good Design Award und den Deutschen Designpreis.

