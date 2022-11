Kandao Obsidian Pro, le lauréat du prix TIME's Best Invention a diffusé en direct le lancement d'Artemis I de la NASA en 360°

SHENZHEN, Chine, 26 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La mission Artemis I de la NASA a décollé le 16 novembre 2022 du complexe de lancement 39B du Centre spatial Kennedy. MeetMo, Felix and Paul Studios et FlightLine Films utilisent Kandao Obsidian Pro pour le livestream immersif du lancement d'Artemis I de la NASA en ultra-haute définition 8K. Il s'agissait du tout premier livestream immersif 8K d'un lancement de fusée, repoussant les limites du possible en termes de qualité, d'interactivité et de présence, et offrant au public une expérience inoubliable de visionnage de près. Kandao Obsidian Pro affiche des performances impeccables tant dans l'environnement sombre qui précède le lancement de la fusée qu'au moment ultra lumineux où la fusée décolle et illumine la nuit grâce à sa plage dynamique de 14 stops et ses huit capteurs APS-C.

Kandao Obsidian Pro, the TIME’s Best Invention Winner Live Streamed NASA’s Artemis I Launch in 360 Kandao Obsidian Pro, TIME's Best Invention Winner

En ce qui concerne Obsidian Pro, il s'agit d'une caméra à 360 degrés d'une résolution de 12K qui a été récompensée par le TIME Best Invention of 2022, le Best 100 of Good Design Award et le gagnant de bronze du prix de design IDEA. Il s'agit de la première caméra panoramique disponible pour la photographie panoramique 12K, la vidéographie et la diffusion en direct de panoramas 8K, ainsi que du premier appareil doté d'une ouverture et d'une longueur focale réglables électroniquement. Selon le commentaire du TIME, avec huit objectifs en forme d'araignée combinés pour fournir des images immersives prêtes pour la RV, cet Obsidian Pro de qualité professionnelle devient rapidement la nouvelle norme pour filmer ou diffuser en direct tous les angles des événements mondiaux.

Le livestream RV a rendu des événements tels que des jeux dans des stades ou des lancements de fusées de la NASA plus accessibles aux personnes du monde entier, alors que les limites de résolution des précédentes caméras 360 étaient la raison pour laquelle elles n'étaient pas largement utilisées. Obsidian Pro, avec sa fonction livestream RV 8K 30FPS et 6K 60FPS, a donc été présenté comme une solution. Le livestream via la caméra et le livestream via un logiciel, comme OBS, sont tous deux disponibles. La caméra prend en charge des protocoles tels que RTSP, RTMP, RTMPS et SRT. Elle dispose même d'une interface HDMI pour une sortie maximale de 8K 30 Hz, ce qui en fait un choix parfait pour le livestream à faible latence.

Pour ce qui est de l'assemblage, il est possible d'assembler des éléments dans la caméra et par le biais d'un logiciel. Les utilisateurs sont autorisés à sélectionner un modèle d'assemblage approprié en fonction de la distance entre l'objet principal enregistré et la caméra pour un meilleur assemblage. En outre, compte tenu des différentes utilisations, l'assemblage par logiciel est fourni pour une meilleure résolution de sortie et la possibilité d'un assemblage optique.

Elle est même accompagnée d'un logiciel de diffusion en direct permettant de contrôler à distance, de régler l'image dans l'image, la résolution et le débit binaire, ce qui fait d'Obsidian Pro une caméra de diffusion en direct complète et fiable.

D'ailleurs, Artemis I est une étape audacieuse pour nous ramener sur la lune, et Kandao Obsidian Pro peut être une étape audacieuse pour nous rapprocher du Metaverse.

https://www.kandaovr.com/Obsidian-Pro/

https://time.com/collection/best-inventions-2022/6230022/kandao-obsidian-pro/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1955471/Kandao_Obsidian_Pro_TIME_s_Best_Invention_Winner_Live_Streamed_NASA_s.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1955472/Kandao_Obsidian_Pro_TIME_s_Best_Invention_Winner.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.