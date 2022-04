Kandao Obsidian Pro remporte le prix Red Dot pour avoir été la première caméra VR panoramique 12K 3D de qualité cinématographique

Le design fin et la structure sophistiquée de son objectif est l'un des symboles les plus typiques d'être une caméra cinématographique. Le diamètre du premier élément du verre de l'objectif est de 10 cm, tandis que le poids de chaque objectif est de 800 g. Avec une conception optique à 14 éléments et 10 groupes, la dispersion chromatique et les fausses couleurs sont considérablement réduites. La technologie de revêtement multicouche de haute précision et l'utilisation de matériaux en saphir réduisent encore davantage les reflets et les images fantômes, pour une performance optique spectaculaire. Kandao a pris les devants en concevant sa caméra réalité virtuelle avec ouverture et distance de mise au point réglables. De f2,8 à f16, l'exposition est réglable sur 16 niveaux pour contrôler précisément la profondeur de champ et obtenir un effet de flou de mouvement.

Afin de fournir un service de réalité virtuelle complet, un logiciel d'assistance intégral est fourni. Kandao Studio est développé pour faciliter l'assemblage et accélérer le processus de postproduction. Kandao Live permet d'ajuster les paramètres en temps réel lors de la diffusion en direct, de la sortie RTMP et SDI, d'obtenir une image dans l'image et de sélectionner les débits binaires. De plus, les métadonnées du gyroscope Obsidian Pro ont été intégrées à Mistika VR pour l'assemblage de séquences, tandis que Mistika Boutique a collaboré pour offrir un ensemble d'outils professionnels d'étalonnage, de VFX, de 3D stéréo et de finition pour VR360°.

Jusqu'à présent, Obsidian Pro a reçu le Red Dot Design Award, le CES Innovation Awards, le IDEA Bronze Award et le Good Design BEST 100 Award. Comme l'a souligné le juge du Good Design Award, « il s'agit d'un produit extraordinaire qui a fait sensation dans le domaine des équipements optiques dominé par les fabricants nationaux déjà établis ».

À propos de Kandao :

Kandao Technology est une entreprise de haute technologie, qui adhère à la mission de « créer des produits d'imagerie distingués, enrichir l'expérience de la vie humaine », et animée par le développement mutuel du matériel et du logiciel, Kandao est un pionnier dans le domaine de la technologie VR, des caméras Ultra-HD et des caméras de vidéoconférence.

Kandao établit un record en étant la première entreprise chinoise honorée par les CES Best of Innovation Awards dans la catégorie de l'imagerie numérique, et la première entreprise chinoise à avoir remporté le Japan Good Design Award Best 100 dans la catégorie des caméras. Au fil des ans, Kandao a remporté de nombreux prix internationaux faisant autorité, tels que les CES Innovation Awards, iF Design Awards, Red Dot Design Award, IDEA Design Award, Japan Good Design Award et German Design Award.

https://www.kandaovr.com/Obsidian-Pro/

