Kandao Technology lance Kandao Meeting S, une caméra de vidéoconférence autonome ultra-large avec un angle de vue de 180°

Une vidéoconférence de qualité ne peut se faire sans une image parfaite, un son impeccable et un microphone de qualité professionnelle. Doté d'un objectif de 195 degrés, ce produit permet de couvrir entièrement la salle de réunion et de transmettre une image finale sans distorsion dans une vue à 180 degrés. Il n'est pas révolutionnaire de combiner un objectif ultra-large et un algorithme de localisation IA, mais il est indéniable que cette combinaison améliore grandement l'expérience de la vidéoconférence. L'algorithme d'IA est mis à niveau sur Kandao Meeting S pour localiser et suivre précisément en temps réel la personne qui parle, ce qui est appelé Meeting AI 3.0.

Différents modes, le verrouillage de la vue et les fonctions de zoom sont fournis pour que la vidéoconférence fonctionne toujours de manière appropriée. Le mode solo, avec sa fonction de mise en valeur de l'orateur uniquement, est le meilleur choix pour la présentation. Le mode deux participants affiche deux participants dans deux rectangles tout en mettant en évidence l'orateur actif. Le mode multiparticipants affiche cinq participants, et met en évidence et affiche la personne qui parle dans le rectangle principal. Le mode ultra-large est conçu pour montrer l'intégralité du champ de vision de 180 degrés, de sorte qu'aucun détail ne soit oublié.

Grâce à la conception en duplex, chacun peut contribuer à la conversation en temps réel. Huit microphones de qualité professionnelle et des algorithmes intelligents permettent une formation précise du faisceau, une réduction du bruit et une annulation de l'écho. Le système audio haut de gamme est composé d'un ensemble de huit microphones et d'un ensemble de huit haut-parleurs pouvant atteindre une portée de cinq mètres.

Comme un astronaute

La caméra Kandao Meeting S se présente sous la forme d'un astronaute argenté et blanc, avec un appareil photo rond et un couvercle d'objectif blanc sur le dessus. Le corps de la Kandao Meeting S est fabriqué en matière plastique résistante aux chocs et entouré d'une grille métallique SPCC. Avec la peinture blanche semi-mate dépolie en spray, la texture et la couleur de Kandao Meeting S sont grandement optimisées. Outre l'amélioration de l'expérience de prise en main, cette conception esthétique est également antidérapante et résistante à la transpiration.

Élégante et portable

Kandao Meeting S est toujours facile à installer : à la maison, en voyage d'affaires ou au bureau. Son mode autonome la rend exceptionnelle et portable. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur externe, les principaux logiciels de vidéoconférence peuvent être installés et exécutés sur la caméra. Connecter Kandao Meeting S à un écran via un câble HDMI est la seule chose à faire avant une conférence vidéo réussie. De plus, elle est livrée avec une télécommande, ce qui facilite grandement les interactions et les contrôles.

La vidéoconférence devient plus importante que jamais. Elle est devenue un moyen indispensable de travailler efficacement et de communiquer, tandis que le lancement de Kandao Meeting S constitue sans aucun doute un pas de plus pour offrir une expérience de vidéoconférence de haute qualité.

https://www.kandaovr.com/kandao-meeting-s/

https://youtu.be/Zge_ax6e7ag

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1625466/Kandao_Meeting_S.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.