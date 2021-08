Kandao Technology recaudó millones de dólares para ofrecer excelentes productos de imagen

En el campo del vídeo ultra HD de RV, Kandao ha lanzado la serie Obsidian para la grabación de vídeo panorámico a nivel profesional, el sistema de transmisión en directo de RV 5G+8K y las cámaras panorámicas a nivel de consumidor, la serie QooCam. Kandao ha ganado muchos premios autorizados, como el premio CES Best of Innovations, los premios iF Design y los premios Reddot.

Kandao Obsidian Pro, la cámara de RV cinemática de 12K 3D lanzada en abril, puede grabar vídeo panorámico 3D de 12K X 12K, con una especificación de alto nivel para lograr el mejor rendimiento en la grabación de RV.

Para ofrecer una experiencia de videoconferencia envolvente, se lanzaron Kandao Meeting y Kandao Meeting Pro. Combinan el vídeo de 360°, el algoritmo inteligente de IA y el sistema de funcionamiento integrado, lo que hace que tanto las reuniones remotas como las híbridas sean fáciles de usar, inteligentes y eficientes.

La capacidad de I+D independiente y los continuos avances en el desarrollo de productos atraen la atención de los inversores. Antes de esta ronda de financiación, Kandao ha recibido sucesivamente inversiones de ALPHA Group, SKY LIGHT y Foxconn.

Chen Dan, consejero delegado de Kandao Tech, dijo, "Kandao Tech es firmemente optimista sobre el espacio de mercado de la tecnología y los productos de imagen en la RV/RA en la era del 5G. El futuro será la era del metaverso, los servicios online y offline se integrarán aún más, el mundo virtual y el mundo real estarán más estrechamente conectados, y la imagen debe ser una de las partes más importantes. En el futuro, tanto si se ve un vídeo como si se celebra una reunión a distancia, la forma de la imagen no se limitará a las imágenes planas. Esperamos que, con nuestro enfoque y esfuerzo en la adquisición y el procesamiento de imágenes, podamos participar y liderar la nueva innovación en imágenes."

Tras esta financiación, Kandao Tech aumentará la aportación en investigación y desarrollo tecnológico, reforzará las ventajas de liderazgo de la tecnología y los productos, y mejorará la estrategia de marca y marketing. Kandao Tech se compromete a crear un ecosistema completo de vídeo RV Ultra-HD y videoconferencia, a construir una marca global y a promover el desarrollo de la industria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593583/Kandao_Technology_Raised_Millions_Dollar_Provide_Excellent_Imaging_Products.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.