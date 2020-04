Kaneka accepte de fournir des ingrédients pharmaceutiques actifs pour les comprimés d'Avigan®

TOKYO, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Kaneka Corporation (Président : Minoru Tanaka) est parvenu à un accord avec FUJIFILM Corporation (Président : Kenji Sukeno) pour fournir des principes actifs destinés à des médicaments antigrippe, les comprimés Avigan® (dont le nom générique est le favipiravir), pour traiter la maladie du coronavirus (ci-après dénommée COVID-19).

Alors que le COVID-19 continue de se propager, le gouvernement japonais a décidé d'augmenter ses réserves de comprimés d'Avigan®, qui devraient permettre de lutter contre le COVID-19 auprès de plus de deux millions de personnes, et FUJIFILM Corporation a étendu son système de production et a commencé à augmenter sa production de comprimés d'Avigan®.

Les principaux laboratoires pharmaceutiques à travers le monde nous ont vivement félicités pour nos capacités de développement de processus, pour notre technologie de production et pour la qualité des produits pharmaceutiques mis au point depuis plusieurs années et, à cette occasion, nous avons été invités à fournir des substances pharmacologiques en tant que principal fournisseur. Nous estimons que notre mission sociale consiste à entamer rapidement la fourniture de substances pharmacologiques pour comprimés d'Avigan® et nous améliorerons de toute urgence notre système de production grâce à des investissements en capital, des changements dans l'affectation du personnel et des ajustements des plans de production, afin de commencer à fournir les substances médicamenteuses au mois de juillet.

Nous avons déjà commencé à fournir les réactifs PCR nécessaires pour les tests de COVID-19, par le biais de la société de notre groupe Kaneka Eurogentec (dont le siège se trouve en Belgique). De plus, nous concentrons nos efforts de fabrication sous contrat pour un vaccin contre le COVID-19, en utilisant des technologies telles que l'ARNm de haute qualité et l'ADN plasmidique, et nous gérons un grand nombre d'enquêtes.

Kaneka concentrera tous ses efforts dans le but de fournir des solutions au COVID-19, pour une santé mondiale.

Contact : Kazuhiko Fujii, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/635217/Kaneka_Corporation_Logo.jpg

Related Links

http://www.kaneka.co.jp



SOURCE Kaneka Corporation