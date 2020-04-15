Кантонская ярмарка впервые за 63 года уходит в онлайн

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Canton Fair

Apr 15, 2020, 14:21 ET

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 15 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- В условиях пандемии COVID-19 организаторы Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) приняли решение провести 127-ю сессию мероприятия в середине июня в онлайн-режиме.

The Canton Fair Goes Online for the First Time in 63 Years
The Canton Fair Goes Online for the First Time in 63 Years

"В результате неустанных усилий на протяжении более чем шести десятков лет сегодня Кантонская ярмарка является крупнейшей, старейшей и самой комплексной международной торговой выставкой Китая с широчайшим ассортиментом представленных товаров, самой обширной клиентской базой и лучшими результатами торговых сделок, - отметил заместитель министра коммерции КНР Жэнь Хунбинь (Ren Hongbin). - 127-я сессия этого мероприятия впервые состоится в режиме онлайн вместо физической экспозиции. Это прагматичное решение, принятое в ответ на пандемию COVID-19, станет важным шагом на пути инновационного прогресса".

Являясь важной и абсолютно неотъемлемой частью мировой экономики, Китай прилагает максимальные усилия для поддержания стабильности глобального производственного процесса и цепочек поставок. Большинство заводов и фабрик Поднебесной уже возобновили нормальную работу. Организаторы Кантонской ярмарки всеми силами стремятся содействовать свободной торговле с международными партнерами Китая. Первая виртуальная сессия этого мероприятия создаст уникальную онлайн-платформу международной торговли высококачественными товарами, охватывающую 16 основных категорий экспортной продукции, включая бытовую технику, потребительские товары, текстиль, продукцию медицинского назначения и т.д.

Используя самые современные информационные технологии, оргкомитет Кантонской ярмарки будет предоставлять круглосуточные онлайн-сервисы по продвижению продуктов, установлению деловых связей и проведению бизнес-переговоров, обеспечивая китайским и зарубежным компаниям возможность размещать заказы в удаленном режиме.

Кроме того, организаторы Кантонской ярмарки создадут специальную зону трансграничной электронной коммерции с целью поиска новых возможностей для эффективной международной торговли и продвижения ряда передовых брендов Интернет-коммерции.  Экспоненты получат доступ к сервисам прямых трансляций для презентации своих продуктов и услуг. Прямое потоковое вещание будет организовано в круглосуточном режиме и обеспечит возможность проведения как личных переговоров, так и массовых маркетинговых промоакций.

"Мы планируем мобилизовать все доступные нам ресурсы, повысить уровень технического оснащения, расширить перечень рекомендуемых предприятий, оптимизировать вспомогательные сервисы и обеспечить дополнительное удобство онлайн-экспозиции для всех участников выставки. Обещаем, что "онлайн-сессия Кантонской ярмарки" станет поистине незабываемым опытом и будет иметь особенное значение в столь беспрецедентной для всего мира ситуации. Советуем всем представителям деловых кругов не пропустить это событие", - заявил глава департамента внешней торговли при Министерстве коммерции КНР Ли Синцянь (Li Xingqian).

Узнайте больше на веб-сайте: http://www.cantonfair.org.cn/en/  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155609/Canton_Fair.jpg

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SOURCE Canton Fair

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Кантонская ярмарка впервые за 63 года уходит в онлайн

News provided by

Canton Fair

Apr 15, 2020, 14:21 ET