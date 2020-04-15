Кантонская ярмарка впервые за 63 года уходит в онлайн

"В результате неустанных усилий на протяжении более чем шести десятков лет сегодня Кантонская ярмарка является крупнейшей, старейшей и самой комплексной международной торговой выставкой Китая с широчайшим ассортиментом представленных товаров, самой обширной клиентской базой и лучшими результатами торговых сделок, - отметил заместитель министра коммерции КНР Жэнь Хунбинь (Ren Hongbin). - 127-я сессия этого мероприятия впервые состоится в режиме онлайн вместо физической экспозиции. Это прагматичное решение, принятое в ответ на пандемию COVID-19, станет важным шагом на пути инновационного прогресса".

Являясь важной и абсолютно неотъемлемой частью мировой экономики, Китай прилагает максимальные усилия для поддержания стабильности глобального производственного процесса и цепочек поставок. Большинство заводов и фабрик Поднебесной уже возобновили нормальную работу. Организаторы Кантонской ярмарки всеми силами стремятся содействовать свободной торговле с международными партнерами Китая. Первая виртуальная сессия этого мероприятия создаст уникальную онлайн-платформу международной торговли высококачественными товарами, охватывающую 16 основных категорий экспортной продукции, включая бытовую технику, потребительские товары, текстиль, продукцию медицинского назначения и т.д.

Используя самые современные информационные технологии, оргкомитет Кантонской ярмарки будет предоставлять круглосуточные онлайн-сервисы по продвижению продуктов, установлению деловых связей и проведению бизнес-переговоров, обеспечивая китайским и зарубежным компаниям возможность размещать заказы в удаленном режиме.

Кроме того, организаторы Кантонской ярмарки создадут специальную зону трансграничной электронной коммерции с целью поиска новых возможностей для эффективной международной торговли и продвижения ряда передовых брендов Интернет-коммерции. Экспоненты получат доступ к сервисам прямых трансляций для презентации своих продуктов и услуг. Прямое потоковое вещание будет организовано в круглосуточном режиме и обеспечит возможность проведения как личных переговоров, так и массовых маркетинговых промоакций.

"Мы планируем мобилизовать все доступные нам ресурсы, повысить уровень технического оснащения, расширить перечень рекомендуемых предприятий, оптимизировать вспомогательные сервисы и обеспечить дополнительное удобство онлайн-экспозиции для всех участников выставки. Обещаем, что "онлайн-сессия Кантонской ярмарки" станет поистине незабываемым опытом и будет иметь особенное значение в столь беспрецедентной для всего мира ситуации. Советуем всем представителям деловых кругов не пропустить это событие", - заявил глава департамента внешней торговли при Министерстве коммерции КНР Ли Синцянь (Li Xingqian).

Узнайте больше на веб-сайте: http://www.cantonfair.org.cn/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155609/Canton_Fair.jpg

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SOURCE Canton Fair