Кантонская ярмарка знакомит зарубежных покупателей с региональными промышленными кластерами

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Canton Fair

Nov 20, 2018, 23:22 ET

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 21 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- В ходе 124-й сессии Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) был реализован ряд специализированных программ, позволивших представителям региональных промышленных кластеров продемонстрировать свою конкурентоспособную продукцию в специальных выставочных зонах. В число городов, принявших участие в экспозиции, вошли Тайчжоу (пров. Чжэцзян), Мэйшань (пров. Сычуань), а также Аньси и Цзиньцзян (пров. Фуцзянь).

Canton Fair Promotes Local Industrial Clusters to Global Buyers
Canton Fair Promotes Local Industrial Clusters to Global Buyers

«Организация отдельной экспозиции для промышленных кластеров представляет собой весьма выигрышную модель как для экспонентов, так и для покупателей, - отметила Мэгги Пу (Maggie Pu), заместитель главы Департамента по международным связям Оргкомитета выставки. -  В рамках этой сессии Кантонской ярмарки состоялись 105 конференций по продвижению региональных промышленных кластеров и мероприятий по установлению деловых связей между потенциальными покупателями и представителями 20 городов нашей страны. Местные компании имели возможность встретиться с зарубежными покупателями, а потенциальные клиенты получили доступ к продукции из конкретных регионов, неизвестной их конкурентам, но обладающей колоссальным рыночным потенциалом».

В центре внимания - продукция региональных производителей текстиля и одежды

Экспозиция продукции семи региональных кластеров текстильной промышленности на центральной аллее Кантонской ярмарки стала компактной площадкой для демонстрации местных ресурсов покупателям пряжи, тканей, швейных аксессуаров, готовой одежды и текстиля для дома. В число самых ярких участников этой выставочной зоны вошли:

  • Синьтан - поселок городского типа в пригороде Гуанчжоу, где расположена крупнейшая китайская база по производству экспортной продукции из джинсовой ткани. Этот кластер располагает современной комплексной производственной инфраструктурой и мощной поддержкой основной отрасли, в чем могли убедиться гости Кантонской ярмарки.
  • Шиши - город в провинции Фуцзянь, один из крупнейших в Китае центров производства и сбыта текстиля и готовой одежды. В этом кластере сформирована комплексная отраслевая цепочка, включающая сегменты поставок текстильного сырья, ткацко-прядильного производства, отбеливания и финишной окраски, изготовления готовой одежды и выпуска комплектующих, а также НИОКР и маркетинга. В городе функционируют свыше 3 500 отраслевых компаний, принадлежащих более чем 20 000 владельцев, а ежегодный показатель валового внутреннего продукта достигает 56,6 млрд юаней.

Кантонская ярмарка стимулирует экономический рост в слаборазвитых регионах 

Основная миссия Кантонской ярмарки как платформы для демонстрации продукции китайских производителей предполагает и значительный элемент социальной ответственности. Чтобы открыть жителям слаборазвитых регионов страны доступ к обширным экономическим возможностям, организаторы выставки помогли им представить свою фирменную продукцию международным покупателям. В результате 668 компаний, представляющих 15 товарных категорий, получили бесплатные выставочные площади и скидки на оплату сервисных сборов. 179 из этих предприятий - участники 22 торговых делегаций, - представили свою продукцию - продукты питания, мужскую и женскую одежду, медицинские изделия и т.д., - в секции «Традиционные китайские товары».

По словам заместителя генерального директора Китайского центра международной торговли Сю Бина (Xu Bing), создание специализированных выставочных зон послужило стимулом для экономического роста в слаборазвитых регионах страны. «Кантонская ярмарка предоставила экспонентам возможность встретиться с потенциальными клиентами, получить обширные знания и понимание рыночной конъюнктуры для последующего создания конкурентоспособных продуктов и выхода на целевые зарубежные рынки».

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/787391/CANTON_FAIR_promotion.jpg

SOURCE Canton Fair

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Кантонская ярмарка знакомит зарубежных покупателей с региональными промышленными кластерами

News provided by

Canton Fair

Nov 20, 2018, 23:22 ET