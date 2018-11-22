Кантонская ярмарка знакомит зарубежных покупателей с региональными промышленными кластерами

«Организация отдельной экспозиции для промышленных кластеров представляет собой весьма выигрышную модель как для экспонентов, так и для покупателей, - отметила Мэгги Пу (Maggie Pu), заместитель главы Департамента по международным связям Оргкомитета выставки. - В рамках этой сессии Кантонской ярмарки состоялись 105 конференций по продвижению региональных промышленных кластеров и мероприятий по установлению деловых связей между потенциальными покупателями и представителями 20 городов нашей страны. Местные компании имели возможность встретиться с зарубежными покупателями, а потенциальные клиенты получили доступ к продукции из конкретных регионов, неизвестной их конкурентам, но обладающей колоссальным рыночным потенциалом».

В центре внимания - продукция региональных производителей текстиля и одежды

Экспозиция продукции семи региональных кластеров текстильной промышленности на центральной аллее Кантонской ярмарки стала компактной площадкой для демонстрации местных ресурсов покупателям пряжи, тканей, швейных аксессуаров, готовой одежды и текстиля для дома. В число самых ярких участников этой выставочной зоны вошли:

Синьтан - поселок городского типа в пригороде Гуанчжоу, где расположена крупнейшая китайская база по производству экспортной продукции из джинсовой ткани. Этот кластер располагает современной комплексной производственной инфраструктурой и мощной поддержкой основной отрасли, в чем могли убедиться гости Кантонской ярмарки.

Шиши - город в провинции Фуцзянь, один из крупнейших в Китае центров производства и сбыта текстиля и готовой одежды. В этом кластере сформирована комплексная отраслевая цепочка, включающая сегменты поставок текстильного сырья, ткацко-прядильного производства, отбеливания и финишной окраски, изготовления готовой одежды и выпуска комплектующих, а также НИОКР и маркетинга. В городе функционируют свыше 3 500 отраслевых компаний, принадлежащих более чем 20 000 владельцев, а ежегодный показатель валового внутреннего продукта достигает 56,6 млрд юаней.

Кантонская ярмарка стимулирует экономический рост в слаборазвитых регионах

Основная миссия Кантонской ярмарки как платформы для демонстрации продукции китайских производителей предполагает и значительный элемент социальной ответственности. Чтобы открыть жителям слаборазвитых регионов страны доступ к обширным экономическим возможностям, организаторы выставки помогли им представить свою фирменную продукцию международным покупателям. В результате 668 компаний, представляющих 15 товарных категорий, получили бесплатные выставочные площади и скидки на оплату сервисных сборов. 179 из этих предприятий - участники 22 торговых делегаций, - представили свою продукцию - продукты питания, мужскую и женскую одежду, медицинские изделия и т.д., - в секции «Традиционные китайские товары».

По словам заместителя генерального директора Китайского центра международной торговли Сю Бина (Xu Bing), создание специализированных выставочных зон послужило стимулом для экономического роста в слаборазвитых регионах страны. «Кантонская ярмарка предоставила экспонентам возможность встретиться с потенциальными клиентами, получить обширные знания и понимание рыночной конъюнктуры для последующего создания конкурентоспособных продуктов и выхода на целевые зарубежные рынки».

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/787391/CANTON_FAIR_promotion.jpg

SOURCE Canton Fair