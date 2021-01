Karel Bourgeois, éminent avocat spécialisé dans la législation antitrust, rejoint Crowell & Moring à Bruxelles

K. Bourgeois apporte plus de 15 ans d'expérience dans la représentation d'un large éventail de clients dans des affaires de contrôle de fusion, d'abus de position dominante et d'ententes devant la Commission européenne, l'Autorité belge de la concurrence et d'autres autorités réglementaires. En tant que l'une des rares autorités en matière d'aides d'État au sein du barreau de Bruxelles, K. Bourgeois représente également ses clients dans des affaires stratégiques d'aides d'État, une composante de plus en plus importante du droit européen de la concurrence. Il a une expérience approfondie du travail avec des clients dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, des infrastructures, de l'énergie, des services financiers et des biens de consommation. K. Bourgeois a également une expérience significative dans le conseil aux clients sur les questions de conformité aux règles antitrust et dans le développement de programmes de conformité efficaces.

« La conformité continue d'être une priorité pour les entreprises nationales et internationales », a déclaré Philip T. Inglima, président de Crowell & Moring. « La vaste expérience de Karel dans l'élaboration de programmes de conformité à la concurrence et dans la réalisation d'audits sanitaires antitrust profitera grandement à nos clients. En outre, en tant qu'expert reconnu en matière d'aides d'État au sein du barreau de Bruxelles, Karel renforcera la capacité du cabinet à représenter ses clients dans des affaires stratégiques d'aides d'État. »

L'arrivée de K. Bourgeois suit celle de Stefan Meisner, associé américain, avocat plaidant de premier plan ayant plus de vingt ans d'expérience dans la représentation de sociétés internationales dans des affaires antitrust importantes et transfrontalières. Et le cabinet a récemment étendu son bureau de Bruxelles en y ajoutant Vassilis Akritidisun avocat spécialisé dans le commerce international, afin de fournir à ses clients mondiaux des conseils stratégiques sur le commerce européen.

« Les autorités de la concurrence ont intensifié leurs activités d'application de la législation antitrust et la crise actuelle a entraîné une augmentation significative des activités stratégiques de fusion et d'acquisition et des dépôts de demandes de fusion », a déclaré Shawn Johnson, coprésident du groupe mondial antitrust et concurrence de Crowell & Moring. « Karel travaillera avec notre vaste réseau d'avocats spécialisés en droit de la concurrence et des ententes afin d'aider nos clients dans leurs opérations de fusions-acquisitions et leurs approbations et de mener des affaires devant la Commission européenne et les autorités de réglementation des États membres. »

K. Bourgeois assiste les entreprises privées et les autorités dans le cadre de procédures d'aides d'État très médiatisées devant la Commission européenne, y compris des enquêtes approfondies. Il a été impliqué dans des affaires d'aides d'État liées à certains des projets d'énergie renouvelable les plus en vue en Belgique et dans d'autres États membres de l'UE, et a acquis une expérience dans l'assistance aux clients sur l'application du nouvel encadrement des aides d'État COVID-19 de la Commission européenne.

« Compte tenu de l'impact majeur de la COVID-19 sur l'économie, le besoin d'un soutien de l'État augmente rapidement. En outre, les aides d'État continueront d'occuper une place importante dans les années à venir en raison de la transition numérique et verte de l'UE, qui impliquera un soutien public à de nombreuses industries et entreprises », a déclaré Thomas De Meese, associé codirecteur du bureau de Bruxelles. « L'expérience de Karel nous sera très utile pour guider nos clients dans ces nouvelles initiatives réglementaires. »

« Crowell & Moring s'est forgé une excellente réputation et une pratique florissante dans le domaine du droit de la concurrence européen et belge », a déclaré K. Bourgeois. « Je me réjouis de pouvoir aider mes clients à résoudre leurs problèmes les plus urgents en matière d'antitrust et d'aides d'État. »

K. Bourgeois a rejoint le cabinet après avoir travaillé chez Allen & Overy, où il était avocat spécialisé en droit de la concurrence et où il était président de la Belgian Legal Technology Team. Il a obtenu sa maîtrise en droit à la faculté de droit de l'Université de Chicago et sa maîtrise en droit, magna cum laude, à l'Université catholique de Louvain.

