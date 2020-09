Karma Automotive annonce son premier véhicule entièrement électrique et le nom de sa nouvelle série GS

« Nous avons le plaisir d'annoncer que Karma proposera notre premier véhicule entièrement électrique l'année prochaine dans le cadre de la série GS », a déclaré Lance Zhou, PDG de Karma. « La réduction des coûts des matériaux, la rationalisation de notre chaîne d'approvisionnement et la standardisation des méthodes de production ont également permis d'instaurer une nouvelle structure de prix plus accessible pour la gamme GS, ce qui permettra une plus grande pénétration du marché, ouvrant ainsi le marché à un plus grand nombre d'acheteurs de voitures de luxe d'entrée de gamme. »

Fondé en 2014, Karma Automotive est un producteur de véhicules électriques de luxe basé en Californie du Sud. Établie à Irvine, en Californie, l'entreprise compte une usine d'assemblage située dans la vallée de Moreno et vend ses véhicules grâce à un réseau de concessionnaires composé de 36 sites en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Le centre d'innovation et de personnalisation de Karma, ouvert en 2019, offre des services d'ingénierie, de conception, de personnalisation et de fabrication de classe mondiale ainsi que des plateformes d'électrification. Le véhicule phare de Karma, la Revero® GT, élue voiture de luxe écologique 2020 par le Green Car Journal, est un véhicule électrique propulsé par un double moteur électrique qui incarne l'objectif de Karma d'allier technologie de pointe et luxe. Chaque véhicule Karma est créé avec un soin et un savoir-faire inégalés.

