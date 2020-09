Karma Automotive kündigt erstes vollelektrisches Fahrzeug und neue Serienbezeichnung GS an

„Wir freuen uns, dass Karma im nächsten Jahr im Rahmen der GS-Serie sein erstes vollelektrisches Fahrzeug anbieten wird", erklärte Dr. Lance Zhou, CEO von Karma. „Kostensenkungen bei der Materialstückliste, die Optimierung unserer Lieferkette und standardisierte Produktionsmethoden ermöglichten eine neue Preisstruktur, welche die GS-Reihe erschwinglicher macht und so eine stärkere Marktdurchdringung ermöglicht, indem der Markt für eine größere Käufergruppe, die Einsteiger im Luxussegment, geöffnet wird."

Das 2014 gegründete Unternehmen Karma Automotive mit Sitz in Kalifornien ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen der Luxusklasse. Karma mit seinem Unternehmenssitz im kalifornischen Irvine und einem Montagewerk in Moreno vertreibt Fahrzeuge über sein Händlernetz mit 36 Standorten in Nordamerika, Europa, Südamerika und dem Nahen Osten. Das 2019 eröffnete Innovation and Customization Center von Karma bietet Entwicklungs-, Konstruktions-, Anpassungs- und Fertigungsleistungen der Weltklasse in Verbindung mit Elektrifzierungsplattformen. Das Flaggschiff unter den Fahrzeugen von Karma, der Revero® GT, von Green Car Journal als 2020 Luxury Green Car of the Year™ bezeichnet, ist ein von zwei Elektromotoren angetriebenes Elektrofahrzeug, welches das Unternehmensziel von Karma verkörpert, nämlich die Verbindung von führender Technologie mit einem Erlebnis von Luxus. Jedes Fahrzeug von Karma ist das Ergebnis unübertroffener Sorgfalt und höchstem technischen und handwerklichem Können.

