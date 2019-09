Karma Automotive nomme son nouveau directeur général adjoint des ventes et du développement de réseaux en Europe

Kroymans contribuera à diriger les opérations de Karma spécifiquement implantées en Europe en appuyant l'expansion de la présence mondiale de la Société et ses plans de croissance en vue de sa plateforme entièrement nouvelle pour le tout-électrique en 2021. À l'heure actuelle, Karma est représentée par 22 partenaires concessionnaires aux États-Unis, au Canada et sur des marchés d'exportation sélectionnés. Une progression sur quatre continents est prévue pour cette année et la suivante.

« Rogier rejoint Karma avec une étendue de connaissances dans les secteurs de l'automobile électrique de luxe, de la technologie et de la durabilité, et ce sera un atout vital pour notre équipe au moment où nous étendons notre présence mondiale et où nous recherchons de nouvelles opportunités sur le marché européen, » a observé John Maloney, directeur général du financement chez Karma. « Pour réussir sur la niche de la voiture électrique de luxe, nous nous devons d'établir des points de distribution aux bons endroits et de bien nous préparer pour les acheteurs exigeants du luxe du futur. »

Avant d'entrer chez Karma, Kroymans était directeur des ventes mondiales chez XCOR Expeditions, société commerciale de voyages spatiaux basée aux Pays-Bas, où il dirigeait la stratégie et les initiatives mondiales des ventes. Kroymans a également été chargé par Tesla Motors de diriger le développement des réseaux et des ventes des occasions de la Société en Europe ; il gérait auparavant la présence des ventes de Tesla en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. Outre sa profonde expérience de consultant, Kroymans apporte plus d'une décennie d'expérience de la gestion des concessions automobiles et des ventes pour des marques luxueuses et commerciales comme, entre autres, Aston Martin, Jaguar, Ferrari, Cadillac et Alfa Romeo.

Pour Karma, Kroymans mettra en œuvre sa vaste connaissance des noms dans le luxe. Il aidera ainsi la marque à lancer une présence sur les ventes et le marketing à travers l'Europe, à appuyer ses plans d'expansion mondiale, assurer des réseaux et des partenariats de concessionnaires pour Karma en Europe, et y faire progresser ses ventes au détail. Les personnes qui cherchent à en apprendre davantage sur Karma en Europe peuvent en formuler la demande à europe@karmaautomotive.com.

« Ceci est probablement le moment le plus important dans l'histoire de Karma Automotive, » a commenté Kroymans. « Avec le lancement de la 2020 Revero GT, nouveau véhicule de luxe suivi d'une plateforme mondiale du tout-électrique en 2021, Karma possède un immense potentiel dans le cadre du marché européen. Les concepts et la maîtrise du métier sont de classe mondiale dans cette société, et ils vont attirer cette sorte de partenariats de réseaux qu'il nous faut pour notre expansion en Europe et au-delà. »

Kroymans a décroché sa licence en marketing à la Hogeschool d'études économiques à Amsterdam aux Pays-Bas, et il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'université des Sciences appliquées d'Amsterdam.

Découvrez Karma Automotive et la Karma Revero GT

Karma Automotive est une incubatrice de haute technologie qui conçoit, perfectionne et commercialise des véhicules électriques de luxe, qui tous sont produits à partir de sa base d'opérations en Californie du Sud. Fondée en 2014 et employant près de 1 000 personnes dans le monde entier, Karma Automotive s'est engagée envers ses clients à élever et développer l'expérience de la mobilité de luxe en s'appuyant dans cette perspective sur ses relations et partenaires de technologie dans le monde entier. La nouvelle Revero GT est un luxueux véhicule propulsé par un double moteur électrique et qui incarne pour Karma ses objectifs de proposer ce qui se fait de mieux dans le design, la technologie, la personnalisation et l'expérience client d'exception. Chaque Revero GT est créée avec le plus grand soin, adaptée à chaque client et avec une maîtrise du métier de classe mondiale au Centre d'innovation et de personnalisation de Karma à Moreno Valley en Californie.

En apprendre davantage sur Karma Automotive et Revero sur www.karmaautomotive.com ou visiter sans mot de passe la salle de presse de Karma sur www.karmanewsroom.com pour les tout derniers communiqués de presse, vidéos et photographies.

