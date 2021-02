Karma Metrix d'Avantgrade aide les sites web à mesurer et à améliorer leur éco-durabilité

BALERNA, Suisse, 22 février 2021 /PRNewswire/ -- L'urgence climatique est le grand défi de notre génération, une priorité absolue pour les états et les entreprises : Karma Metrix est un algorithme innovant doté d'un cœur d'intelligence artificielle qui vise à mesurer l'éco-durabilité des sites web et à aider à réduire leur impact sur l'environnement.

Comme le plastique, le web pollue aussi : selon le Global Carbon Project, en 2020, Internet était le quatrième pays au monde pour la consommation d'énergie, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. Les raisons ? L'énergie nécessaire au fonctionnement des serveurs et les méthodes inefficaces de création et de maintenance des pages web.

Pour rendre un site plus éco-durable, la première étape consiste à mesurer l'efficacité énergétique réelle et les émissions de CO2. Karma Metrix peut quantifier les « performances écologiques » d'un site web grâce à un algorithme qui mesure 23 facteurs d'efficacité du site web par rapport à la moyenne mondiale, en se basant sur plus de 9 millions de sites, à la fois classiques et mobiles.

Au cas où le test Karma mettrait en évidence une émission de CO2 trop élevée ou améliorable, Karma Metrix permet d'identifier les zones critiques de chaque page du site sur lesquelles intervenir afin d'augmenter l'efficacité énergétique, réduisant ainsi les émissions polluantes.

Le certificat Karma Metrix - Energy Efficient Website certifie à la fois la classe d'efficacité énergétique et les émissions de CO2 de l'ensemble du site. De nombreuses entreprises qui veulent combiner l'attention portée à l'environnement avec le numérique ont inclus le « résultat Karma » dans leurs indicateurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et dans le rapport annuel sur le développement durable.

Karma Metrix - Energy Efficient Website est une idée de www.Avantgrade.com, une société suisse spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée aux algorithmes.

« Dans un monde de plus en plus numérisé, Karma Metrix - Energy Efficient Website est un outil disponible immédiatement capable de sensibiliser le public aux questions de durabilité numérique, a expliqué Ale Agostini, le créateur de Karma Metrix. L'objectif est que d'ici 2022 chaque entreprise dans le monde mesurera et améliorera l'efficacité énergétique et la durabilité de sa présence sur le web. » Si vous voulez savoir rapidement à quel point une de vos pages Web est éco-durable, visitez notre site et essayez demo Karma Test sur ce lien: https://bit.ly/3u5W6Jg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438292/Avantgrade_Karma_Metrix_Logo.jpg

Related Links

https://www.avantgrade.com/



SOURCE Avantgrade.com