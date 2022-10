Karpowership bietet Europa die Energiesicherheit, die es dringend braucht

Kraftwerksschiffe bieten eine sichere, zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung

Schiffe können in nur 30 Tagen an ein Stromnetz angeschlossen werden

LONDON, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Europa befindet sich inmitten eines noch nie dagewesenen Energieversorgungsschocks und seine Fähigkeit, zuverlässige und erschwingliche Energie zu beziehen, war noch nie so unsicher.

Angesichts des nahenden Winters braucht der Kontinent eine Lösung, die flexibel und sicher ist und fast sofort eingesetzt werden kann.

Die schwimmenden Stromerzeugungsanlagen von Karpowership, die so genannten Kraftwerksschiffe, sind billiger, schneller und flexibler als landgestützte Anlagen und können in nur 30 Tagen an das Stromnetz eines Landes angeschlossen werden.

Die Kraftwerke sind multikraftstofffähig und können mit Erdgas, schwefelarmem Heizöl oder schwefelarmem Diesel betrieben werden, so dass sie immer die kostengünstigste Versorgungslösung darstellen.

„Karpowership hat sich verpflichtet, zur Linderung der Energiekrise in Europa beizutragen, und führt Gespräche über die Lieferung von Motorschiffen, wo sie am dringendsten benötigt werden", sagte Zeynep Harezi, Chief Commercial Officer von Karpowership. „Die Lösung von Karpowership ist flexibel, erschwinglich und sicher."

Da die Kraftwerksschiffe mit der gesamten erforderlichen Infrastruktur geliefert werden, kommt es nur zu minimalen Beeinträchtigungen für die örtlichen Gemeinden an Land. Sie hinterlassen auch keine Spuren, wenn sie außer Betrieb genommen werden; sie werden einfach ausgesteckt und dort wieder eingesetzt, wo sie am meisten gebraucht werden.

Wenn sie in Europa in großem Maßstab eingesetzt werden, könnte der Kontinent Milliarden von Euro an kostspieligen Energiesubventionen einsparen und die akute finanzielle Belastung für Regierungen und Verbraucher verringern.

Weitere Informationen zu Karpowership und seiner Flotte an schwimmenden Stromversorgungslösungen finden Sie unter https://karpowership.com/en/

Pressekontakt: Helen Robertson, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1892389/Karpowership_Logo.jpg

SOURCE Karpowership