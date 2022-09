Karpowership en pourparlers pour alléger la pression des coûts énergétiques sur les ménages européens

La crise énergétique de la région a un impact sévère sur les ménages Karpowership est en pourparlers pour fournir une alimentation électrique abordable et fiable

LONDRES, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Europe est confrontée à une crise énergétique sans précédent qui va s'intensifier à l'approche de l'hiver. Des rapports alarmants publiés par More in Common et Eurofound ont révélé que 97 % des personnes sur le continent ressentent les effets de la hausse des prix et que plus de sept personnes sur dix ont du mal à s'adapter ou arrivent tout juste à faire face à la hausse des coûts.

L'incertitude quant à la sécurité de l'approvisionnement de l'Europe en électricité et en gaz naturel a provoqué une volatilité extrême sur les marchés de l'énergie, mettant les ménages, les entreprises et l'industrie à rude épreuve sur le plan financier.

La plupart des habitants du continent s'attendent à utiliser moins leur chauffage domestique cet hiver en raison de la flambée des coûts, et 16 % d'entre eux déclarent déjà être en retard dans le paiement de leurs factures de services publics, les Européens étant confrontés à une pauvreté énergétique croissante.

En réponse, Karpowership a entamé des discussions pour fournir des portions de sa flotte de centrales électriques flottantes, connues sous le nom de Powerships, aux pays européens afin de contribuer à atténuer la crise. Le recours à cette technologie éprouvée à haut rendement peut réduire la coûteuse facture d'importation d'énergie du continent et fournir une source d'électricité fiable mais flexible qui peut être déployée presque immédiatement. Karpowership offre une solution de production d'électricité clé en main, distribuable et à l'échelle du service public, avec une capacité de production de 2 000 MW immédiatement disponible, suffisante pour alimenter 5 millions de foyers. Elle peut également prendre en charge les systèmes de chauffage urbain.

« Notre solution peut aider l'Europe à réduire sa dépendance aux coûteuses importations d'énergie, soulageant ainsi la pression sur les communautés aux prises avec la crise du coût de la vie », a déclaré Zeynep Harezi, directrice des opérations de Karpowership. « Nous proposons une technologie innovante qui a fait ses preuves et qui est parfaitement adaptée aux besoins de l'Europe en cette période. En quelques semaines, nous pouvons commencer à soulager le fardeau des ménages européens. »

Les navires de Karpowership ont une capacité de bicarburation, fonctionnant au gaz naturel, au fioul à faible teneur en soufre ou au diesel à très faible teneur en soufre, ce qui garantit qu'ils constituent toujours la solution d'approvisionnement la plus rentable pour l'Europe. Sa flotte de 33 Powerships se connecte directement au réseau électrique d'un pays, en tirant parti des infrastructures existantes, et peut le faire en 30 jours seulement. Si l'option préférée est d'utiliser les actifs gaziers existants, des FSRU dédiés sont également disponibles pour une connexion immédiate à ses Powerships. Cela permet de maintenir des réserves stratégiques de GNL et de fournir des approvisionnements supplémentaires de ce combustible aux centrales électriques terrestres.

Karpowership est un fournisseur d'énergie mondial qui bénéficie du soutien technologique de fabricants européens de premier plan, dont Siemens, MAN et Wartsila. Sa technologie à cycle combiné accroît l'intégration de la production d'énergie renouvelable aux réseaux via les services auxiliaires et l'équilibrage du réseau.

Comme les Powerships sont livrés avec toute l'infrastructure dont ils ont besoin, les perturbations pour les communautés locales à terre sont minimes. Elles ne laissent également aucun impact sur l'environnement lorsqu'elles sont mises hors service. Les Powerships sont simplement débranchés et redéployés là où ils sont le plus nécessaires.

