Karpowership negocjuje rozwiązanie, które pomoże odciążyć europejskie gospodarstwa domowe od wysokich kosztów energii

Kryzys energetyczny w regionie wywiera dotkliwy wpływ na gospodarstwa domowe. Karpowership przystępuje do negocjacji dotyczących wprowadzenia przystępnego cenowo, niezawodnego źródła energii.

LONDYN, 15 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Europa boryka się z bezprecedensowym kryzysem energetycznym, który z pewnością przybierze na sile wraz z nadejściem zimy. Niepokojące dane ujawnione w raportach opublikowanych przez More in Common i Eurofound potwierdzają, że 97% obywateli kontynentu odczuwa skutki wzrostu cen energii, natomiast ponad siedmiu na dziesięciu ma trudności, a nawet nie jest w stanie ponieść wyższych kosztów energii.

Panująca w Europie niepewność związana z bezpieczeństwem dostaw energii i gazu ziemnego doprowadziła do skrajnej niestabilności rynków energetycznych, która z kolei przełożyła się na znaczące obciążenie finansowe gospodarstw domowych, firm i zakładów przemysłowych.

Większość mieszkańców kontynentu deklaruje, że tej zimy będzie bardziej oszczędnie korzystać z domowych źródeł ogrzewania, a 16% już dziś zgłasza zaległości w płaceniu rachunków za energię, co tylko potwierdza, że Europejczycy borykają się z szerzącym się ubóstwem energetycznym.

W odpowiedzi na to zjawisko Karpowership rozpoczęło negocjacje dotyczące możliwości dostarczenia do państw europejskich części floty pływających elektrowni nazywanych Powerships, które pomogłyby w ograniczeniu kryzysu. Ta wysoce wydajna, sprawdzona technologia może zmniejszyć obciążenie kontynentu koniecznością ponoszenia wysokich kosztów importu energii i zapewnić niezawodne, ale i elastyczne, dostępne niemal od ręki źródło energii elektrycznej. Karpowership oferuje dyspozycyjne źródło wytwarzania energii, wykonane pod klucz, o przemysłowej skali i natychmiastowo dostępnej mocy wytwórczej wynoszącej 2000 MW wystarczającej, aby zapewnić energię 5 milionom gospodarstw domowych. Rozwiązanie to jest również w stanie obsłużyć miejskie systemy ogrzewania.

„Nasze rozwiązanie może pomóc Europie w uniezależnieniu się od drogiej energii importowanej, a tym samym zmniejszyć obciążenie mieszkańców borykających się z kryzysem wynikającym ze wzrostu kosztów życia – powiedział Zeynep Harezi, dyrektor operacyjny Karpowership. – Oferujemy nowatorską, ale sprawdzoną technologię, idealną w świetle bieżących potrzeb Europy. Już za kilka tygodni możemy odciążyć gospodarstwa domowe".

Jednostki Karpowership mogą pracować na dwóch rodzajach paliwa, a mianowicie na gazie ziemnym, oleju o niskiej zawartości siarki lub na paliwie diesel o wyjątkowo niskiej zawartości siarki, co sprawia, że są to najtańsze, dostępne w Europie, źródła dostaw energii. Flota, obejmująca 33 jednostki Powerships, może podłączyć się bezpośrednio do sieci energetycznej danego państwa, i w mniej niż 30 dni podnieść wydajność dotychczasowej infrastruktury. Jeśli preferowanym źródłem energii są istniejące zasoby gazu, jednostki Powerships można niezwłocznie podłączyć do sieci za pomocą dedykowanych złączy FSRU. Daje to możliwość utrzymania strategicznych rezerw LNG, ale też zapewnienia dodatkowych dostaw paliwa dla elektrowni naziemnych.

Karpowership to globalny dostawca energii dysponujący technologią stworzoną we współpracy z czołowymi producentami europejskimi, m.in., Siemens, MAN i Wartsila. Posiadana przez spółkę technologia oparta na cyklu kombinowanym zwiększa integrację odnawialnych źródeł energii z sieciami w oparciu o usługi pomocnicze i bilansowanie sieci.

Dostarczanie Powerships wraz z pełną niezbędną infrastrukturą do minimum ogranicza zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnych sieci lądowych. Po wycofaniu z eksploatacji jednostki wywierają niemal zerowy wpływ na środowisko. Jednostki Powerships po prostu odłącza się i wysyła tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

