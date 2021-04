Kasten by Veeam lanceert Kasten K10 v4.0, de eerste Kubernetes native backup software met bescherming tegen ransomware

Marktleider in Kubernetes data management versterkt het meest complete Kubernetes platform voor back-up/restore, disaster recovery en app mobility

COLUMBUS, Ohio, 29 april 2021 /PRNewswire/ -- Kasten by Veeam®, de marktleider voor Kubernetes back-up & recovery, kondigt vandaag Kasten K10 v4.0 aan, het populaire Kubernetes platform voor data management. De software biedt ongeëvenaard gebruiksgemak, end-to-end beveiliging en ondersteuning voor de gehele Kubernetes applicatiestack. De nieuwste versie van Kasten K10 is de meest complete oplossing voor Kubernetes data management. Kasten K10 v4.0 is Kubernetes native en biedt als eerste bescherming tegen ransomware, via data immutability.

"Ransomware is een van de meest urgente problemen waarmee ondernemingen kampen. Volgens voorzichtige ramingen zullen de wereldwijde verliezen door ransomware in 20201 oplopen tot meer dan 20 miljard dollar. Deze aanvallen richten zich steeds vaker op Kubernetes gebruikers omdat steeds meer bedrijven container technologie gebruiken voor IT-modernisering en digitale transformatie", aldus Niraj Tolia, President en General Manager, Kasten by Veeam. "Criminelen weten dat snelle software ontwikkeling soms tot hiaten in de beveiliging leidt. Hierdoor kunnen Kubernetes omgevingen een gemakkelijke prooi zijn voor ransomware aanvallen. De nieuwe ransomware data bescherming in Kasten K10 dicht deze gaten en biedt een uiterst effectieve verdediging tegen ransomware aanvallen in Kubernetes omgevingen."

De nieuwe features van Kasten K10 v4.0 tonen aan dat Kasten zich blijft inzetten voor Kubernetes-gebruikers. De nieuwste versie van de software heeft cloud native architectuur en Kubernetes native platform, voorziet nog betere beveiliging en zorgt voor nog betere performantie. Kasten K10 v4.0 is de belangrijkste update van het bedrijf sinds de overname door Veeam. Hierdoor kunnen DevOps- en PlatformOps-teams de dreiging van ransomware in containeromgevingen effectief aanpakken. Kasten K10 v4.0 omvat ook een aantal nieuwe certificeringen voor partners en verbeterde ondersteuning voor meer data diensten. De nieuwe software is gemakkelijker te gebruiken, voorziet betere ondersteuning voor multi-cluster omgevingen, meer automatisatie door policies en eenvoudigere backup/restore procuderes.

De belangrijkste nieuwe functies zijn:

Beveiliging:

Kubernetes data bescherming door data immutability, als bescherming tegen ransomware

Gebruiksgemak:

Applicatie specifieke policies die gebruikers in staat stellen om Kasten K10-policies te maken in de namespace van een toepassing om alleen die specifieke toepassing te beschermen

Ecosysteem integratie:

Partner integraties voor o.m. HPE Ezmeral Container Platform, Nutanix Karbon, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure Stack, en back-up naar NFS-doelen

"Uit onderzoek van de Evaluator Group blijkt dat cyberbeveiliging en data bescherming aanzienlijk meer aandacht hebben gekregen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dit komt voor een groot deel doordat ransomware-aanvallen steeds vaker voorkomen en steeds geavanceerder worden," aldus Krista Macomber, Senior Analyst, Evaluator Group. "Het beschermen tegen dit soort aanvallen terwijl ondernemingen zich voorbereiden op hun toepassing van productie- en bedrijfskritische Kubernetes-omgevingen is van cruciaal belang. Mogelijkheden zoals die beschikbaar worden gesteld in Kasten K10 v4.0 kunnen het proces van beveiliging van Kubernetes-omgevingen tegen ransomware vereenvoudigen. Hierdoor zijn klanten beter gepositioneerd om gaten in de dekking, die kunnen leiden tot zeer kostbaar dataverlies en downtime, te voorkomen."

De nieuwe Kasten K10 v4.0 zal te zien zijn tijdens KubeCon EU + CloudNativeCon EU 2021 evenals VeeamON 2021.

Download Gratis Kasten K10 v4.0 hier.

Citaten van partners

"Kubernetes is snel uitgegroeid tot een van de belangrijkste enablers van hybride cloud, maar door de snelle toepassing ervan in ondernemingen is het ook een geliefd doelwit geworden voor cyberaanvallen, met name ransomware", zegt Kris Inapurapu, VP Business Development, MinIO. "Immutability of onveranderlijkheid voor Kubernetes-applicaties, zoals wat wordt geleverd door K10 v4.0, in combinatie met consistente, performante objectopslag, creëert schaalbare en veerkrachtige back-ups die organisaties een sterkere verdediging bieden tegen de dreiging van ransomware en andere kwaadaardige aanvallen."

"Nu organisaties streven naar meer eenvoud en inzet flexibiliteit zijn containers en Kubernetes een belangrijk onderdeel geworden van een multi-cloud gegevensbeheerstrategie", zegt Paul Speciale, Chief Product Officer, Scality. "Binnen het cloud native ecosysteem zijn Kubernetes back-ups echter een geliefd doelwit geworden van ransomware aanvallen. In deze omgevingen moeten applicaties en gegevens toegankelijk en overdraagbaar zijn, maar ook worden beschermd met de mogelijkheden die Kasten biedt. K10 v4.0 zorgt ervoor dat organisaties de vruchten plukken van gebruiksvriendelijke, maar uiterst veerkrachtige mogelijkheden voor back-up & recovery terwijl ze hun services en workloads opschalen zonder de dreiging van ransomware. Scality ondersteunt back-ups van Kasten K10 volledig met data immutability door de S3 API en objectvergrendeling."

Over Kasten by Veeam

Kasten by Veeam® is de leider in Kubernetes-back-up & recovery. De oplossing helpt bedrijven de uitdagingen op het gebied van "Day 2 data management" te overwinnen om met vertrouwen applicaties op Kubernetes te kunnen draaien. Kasten K10, het data management platform dat speciaal is gebouwd voor Kubernetes, biedt de operationele teams van bedrijven een gebruiksvriendelijk, schaalbaar en veilig systeem voor back-up/recovery, disaster recovery en app mobility met ongeëvenaarde operationele eenvoud. Kasten is een onafhankelijke Kubernetes-business unit binnen Veeam. Voor meer informatie, bezoek www.kasten.io of volg @kastenhq op Twitter.

