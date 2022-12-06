Katar'daki Seçkin Futbol Etkinliklerinde Yuchai Motorlarından Güç Alan Jeneratörler ve Otobüsler Kullanıldı

DOHA, Katar, 6 Aralık 2022 /PRNewswire/ -- Heyecanla beklenen Seçkin Futbol Etkinliği kapsamında en heyecan verici karşılaşmalar gerçekleşirken, bir milyondan fazla taraftar Katar'a geldi. Bu büyük taraftar akınını karşılamak için, Katar hükümeti 58 adet 1100kW'lık yüksek beygir güçlü jeneratörü de içeren 153 Yuchai elektrik jeneratörü setinden güç alan birçok konaklama yerleşkesi ve rekreasyon tesisini özel olarak inşa etti. Yuchai, Katar'ın kum ve rüzgarın da etkili olduğu zorlu sıcak ve kuru ortamıyla başa çıkmak için jeneratörlerinin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayan özel filtreler kullanıyor.

Jeneratör setlerinin yanı sıra, Yuchai motorlarından güç alan 500'den fazla Çin üretimi otobüs, büyük taraftar, oyuncu ve personel gruplarının oyunlara güvenle ulaşması için stadyumlar ve çeşitli tesisler arasında servis seferleri sağlıyor ve bunlara ek olarak da organizasyonda Yuchai'nin son teknoloji doğal gazlı motorlarına sahip 90 otobüs görev yapıyor.

Yuchai'nin saygın hizmet ekibi, jeneratörleri kurmak ve ayarlamak için turnuvanın başlamasından iki ay önce Katar'a geldi. Yuchai'nin hizmet ekibi zamanında ve verimli profesyonel hizmetler sunmak ve hayranlara kesintisiz elektrik tedariki sağlamak için her türlü çabayı göstermek amacıyla turnuva süresince günde 24 saat hazır beklemeleri konusunda ısrar etti.

Yuchai, 10 milyon üniteyi aşan kümülatif üretimi ve satışlarıyla 70 yılı aşkın motor geliştirme ve üretim geçmişine sahip. Yuchai'nin ürün yelpazesi geleneksel içten yanma (dizel, doğal gaz ve çoklu yakıt karışımı) ve yeni enerji gücünü (yakıt hücreleri, menzil uzatıcılar, şarjlı hibrit) kapsıyor.

Yuchai'nin en talepkâr müşteriler için en büyük sahnede bulunması, motorlarının olağanüstü güvenilirliği, performansı ve hizmet garantilerini daha da görünür hale getiriyor. Geleneksel motorları gelişen yeni enerjisi teknolojileriyle birleştirmemiz sayesinde, dünyanın her yerinde gelecekteki büyüme için daha iyi bir konumdayız."

Guangxi Yuchai Machinery Company Limited Hakkında

Guangxi Yuchai Machinery Company Limited ("Yuchai"), Çin'de kamyon, otobüs, yolcu araçları, inşaat ekipmanı, deniz ve tarım uygulamaları için çok çeşitli hafif, orta ve ağır hizmet tipi motorların imalatını, montajını ve satışını gerçekleştirir. Yuchai ayrıca dizel elektrik jeneratörleri üretmektedir. Yuchai tarafından üretilen motorlar dizelden doğal gaza ve hibrit motorlara kadar uzanmaktadır. 1951 yılında kurulan Yuchai, dünya genelinde yüksek kaliteli ürünler ve güvenilir satış sonrası destekle saygın bir marka adı, güçlü bir araştırma ve geliştirme ekibi ve önemli bir pazar payı oluşturmuştur. Daha fazla bilgi için lütfen https://en.yuchaidiesel.com/ adresini ziyaret edin.

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SOURCE Yuchai