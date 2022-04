KATCON GLOBAL est désigné Fournisseur de l'année 2021 par General Motors

AUBURN HILLS, Michigan, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- General Motors a décerné à KATCON le tire de Fournisseur de l'année 2021 . GM a célébré les lauréats lors de sa 30e cérémonie annuelle de remise des prix Fournisseur de l'année à Phoenix, en Arizona.

Le prix Fournisseur de l'année de GM récompense les fournisseurs mondiaux qui se distinguent par leur capacité à dépasser les exigences de GM, fournissant ainsi à ses clients des technologies innovantes et une qualité parmi les plus élevées de l'industrie automobile. Cette année, GM a récompensé 134 fournisseurs de 16 pays en leur décernant le titre de Fournisseur de l'année. C'est la quatrième fois que KATCON reçoit ce prix.

« Ce prix témoigne de la détermination et de la mentalité de résilience de notre famille élargie Katcon à travers le monde ; nous le dédions à tous nos employés et fournisseurs qui l'ont rendu possible, évoluant dans un environnement extrêmement complexe pour l'industrie », a déclaré Carlos Turner, PDG de Katcon. « GM a été le premier client de Katcon il y a 30 ans et nous restons déterminés à leur fournir des solutions pour l'échappement et le post-traitement, la gestion thermique et les matériaux composites légers pour les 30 prochaines années et plus. Nous sommes très enthousiastes quant à nos plans de numérisation et notre diversification dans les produits de matériaux avancés légers et les boîtiers de batteries pour véhicules électriques, conformément à la stratégie à long terme de GM. »

« L'événement Supplier of the Year de cette année a été spécial non seulement parce qu'il s'agit du 30e anniversaire du programme, mais aussi parce qu'il nous a donné l'occasion de reconnaître nos fournisseurs pour leur persévérance au cours de l'une des années les plus difficiles que l'industrie ait jamais connues, a déclaré Shilpan Amin, vice-président des achats internationaux et de la chaîne d'approvisionnement de GM. « Ces fournisseurs de premier plan ont fait preuve de résilience et ont renforcé leur engagement à poursuivre la durabilité et l'innovation. Grâce à nos solides relations et à notre collaboration, GM et ses fournisseurs sont prêts à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. »

Une équipe mondiale intersectorielle a sélectionné les lauréats du prix Fournisseur de l'année 2021 sur la base de critères de performance dans les domaines suivants : achats de produits, achats internationaux et services de fabrication, service à la clientèle et service après-vente et logistique.

KATCON (https://katcon.com) est un fournisseur mondial de services complets, de niveau 1, qui propose des solutions pour les systèmes d'échappement et de post-traitement, l'isolation thermique et les matériaux légers avancés pour les applications de véhicules routiers et tout-terrain, légers et lourds, à essence, diesel, hybrides et électriques dans le monde entier. Katcon est une entreprise mexicaine fière et privée, composée d'employés diversifiés et très motivés, représentant plus de 20 nationalités, et présente au Mexique, aux États-Unis, au Luxembourg, en Pologne, en Allemagne, en Corée du Sud, en Inde et en Chine.

General Motors qui se consacre à la promotion d'un avenir tout électrique qui soit inclusif et accessible à tous. Au cœur de cette stratégie se trouve la plateforme de batteries Ultium, qui alimentera tous les véhicules, du marché grand public aux véhicules à haute performance. General Motors, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Chevrolet , Buick, GMC, Cadillac, Baojun et Wuling. Pour plus d'informations sur l'entreprise et ses filiales, notamment OnStar, leader mondial des services de sécurité et de protection des véhicules, consultez le site https://www.gm.com.

