Kavalan annonce son premier nouveau lancement en 2019, le whisky « Concertmaster Sherry Finish »

M. Lee, PDG de Kavalan, a décrit ce whisky comme très élégant, riche, doux et soyeux, accompagné de notes de fruits secs noirs, ainsi que d'une touche savoureuse de noix.

Il a expliqué que le bar à whisky Kavalan dernièrement inauguré à Taipei avait créé un cocktail spécial pour le lancement du whisky Concertmaster Sherry Finish.

« Il est basé sur l'emblématique Bond Vesper Martini, à ceci près que notre barman Shane Lin a remplacé la vodka de la recette par le whisky Concertmaster Sherry Finish. Ceci ajoute une saveur fruitée, tout en apportant plus de profondeur et de corps », a ajouté M. Lee.

Lin a été inspiré par le profil net, pur et bien équilibré de ce nouveau whisky. Le cocktail qu'il a créé est vif et rafraîchissant. Il a été baptisé « Long Story Short », en référence à son efficacité. C'est précisément ce que l'on pourrait attendre d'un cocktail à la 007.

Long Story Short

30 ml de Kavalan Concertmaster Sherry Finish

15 ml de gin Kavalan

15 ml de Cocchi Americano

15 ml de vermouth Noilly Prat extra dry

Un zeste de citron pour agrémenter

Le maître distillateur Ian Chang a expliqué que le whisky Concertmaster Sherry Finish faisait l'objet d'un processus de vieillissement en deux phases. La première phase de maturation longue, dans les fûts américains en chêne de premier usage de haute qualité de la distillerie, permet à la pureté et à la saveur fruité du spiritueux de la distillerie Kavalan de se développer, tout en conférant au whisky ses arômes délicats.

La deuxième phase s'effectue dans des fûts américains en chêne de xérès, qui confèrent au whisky sa complexité de couches, tout en ajoutant la profondeur de saveurs rendue possible par le climat subtropical unique de Taïwan.

« Tout comme pour notre premier Concertmaster, la finition dans des fûts de xérès adoucit les saveurs, ajoute en profondeur et en couches multiples, et enferme une douceur incroyable dans le whisky », a déclaré M. Chang.

Le premier Concertmaster de la gamme présente une finition de fût de porto Portugais. Le « concertmaster » est le violoniste principal d'un orchestre, reconnu comme l'instrumentiste le plus talentueux présent sur scène. La gamme Concertmaster de Kavalan mêle et accorde de manière experte les arômes et saveurs de son whisky, afin de créer une profondeur et un équilibre indéfinissables.

Concertmaster Sherry Finish

Notes de dégustation

Couleur : Abricot pâle

Nez : Débute sur un doux bouquet de vanille sucrée et de caramel, avec un fond de chocolat subtile et soyeux accompagné de couches de crème brûlée, le tout rendu complexe et plaisant grâce à des saveurs riches de fruits noirs mûrs, de noisette, d'amande et de noix, qui se poursuivent sur la langue.

Palais : Une sensation en bouche ronde et épaisse, dominée par une explosion dense de saveurs typiques de cette gamme - fruits tropicaux séduisants et voluptueux - élégamment équilibrées, qui se poursuivent longuement en fin de bouche.

À propos de la distillerie Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli au sein d'un environnement extrêmement humide et chaud, puise dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée, et s'enrichit des vents marins et montagneux. Ces éléments se combinent pour créer l'onctuosité typique des whiskies de Kavalan. Portant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 360 médailles d'or ou récompenses supérieures issues des concours les plus compétitifs du secteur, et sommes extrêmement convoités dans plus de 70 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/968365/Long_Story_Short.jpg

