Kavalan annoncerer første nye lancering i 2019 med 'Concertmaster Sherry Finish'

Kavalans CEO Lee beskriver whiskyen som meget elegant, rig og silkeblød med noter af mørke, tørrede frugter og en behagelig nøddeagtig smag.

Han fortæller, at den nyåbnede Kavalan Whisky Bar i Taipei havde blandet en særlig cocktail til lanceringen af Concertmaster Sherry Finish.

"Den er baseret på den ikoniske James Bond-Martini, men med den forskel at vores chefbartender Shane Lin i opskriften erstatter vodka med Concertmaster Sherry Finish. Det tilfører frugtsmag og giver den mere dybde og fylde," fortæller Lee.

Lin blev inspireret af den nye whiskys klare, rene og velafrundede profil. Cocktailen, som han har skabt, er skarp og forfriskende. Dens navn, "Long Story Short", henviser til cocktailens effektivitet. Præcis som du ville forvente det af en James Bond-inspireret drink.

Long Story Short

30 ml Kavalan Concertmaster Sherry Finish

15 ml Kavalan Gin

15 ml Cocchi Americano

15 ml Noilly Prat ekstra tør vermouth

En citronrytter til pynt

Master blender Ian Chang fortæller, at Concertmaster Sherry Finish er blevet modnet af to omgange. Den første omfang med langtidsmodning i destilleriets fineste refill-fade af amerikansk eg gør, at whiskyen fra Kavalan kan udvikle sin renhed og frugtagtige karakter, alt imens den optager fine aromaer.

Den anden omgang indebærer en såkaldt finish i sherryfade af amerikansk eg, som giver whiskyen en rig sammensætning af lag og ydermere frembringer de mange smagstoner, som Taiwans subtropiske klima muliggør.

"Nøjagtig som vores første Concertmaster sørger den sidste finish i sherryfade for, at smagstonerne blødgøres, der tilføjes dybde og flere lag, og whiskyen får en udsøgt blødhed," siger Chang.

Den første Concertmaster i serien får en sidste finish i ruby portvinsfade. "Concertmaster" er orkesterets førsteviolinist og beundres som den dygtigste af alle på scenen. Concertmaster-serien fra Kavalan blander og toner på fornemmeste vis aromaerne og smagstonerne i whiskyen, så der opstår en udefinerbar dybde og balance.

Concertmaster Sherry Finish

Smagstoner

Farve: Lys abrikos

Næsen: Starter med en blød bouquet af sød vanilje og karamel understøttet i baggrunden af en diskret, silkeagtig chokolade og lag af creme brulé. Den fuldendes overbevisende af en rig sammensætning af mørke frugter og mandelagtige toner, som fortsætter ud på tungen.

Ganen: Rund, fyldig i munden, domineret af seriens kraftige signatursmag – forførende, frodige tropiske frugter – der er elegant afbalancerede og med en lang eftersmag.

Om Kavalan Distillery

Kavalan-destilleriet i Yilan Amtet har været banebrydende inden for fremstilling af single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain og forstærkes af brisen fra havet og bjergene. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og trækker på omkring 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 360 guldmedaljer eller højere priser i branchens største konkurrencer, og vores whiskyer er stærkt efterspurgte i mere end 70 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com

