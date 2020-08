Kavalan annonserer sin andre «STR Whisky»

I 2006 ble ombrenningshåndverksteknikken STR utviklet av den nå avdøde Dr. Jim Swan og Kavalan i Taiwan. I jakten på ekstraordinær smak utviklet de en spennende oppskrift for å varme opp og brenne vintønner på nytt for å fjerne syrligheten knyttet til modning i vinfat for å forsterke dybden i smakene som det er mulig å produsere i Taiwans subtropiske klima.

Kavalans andre Shave, Toast, Rechar-lansering er også destilleriets aller første torvaktige whisky, destillert fra brygg basert på torvbrent bygg.

Kavalans adm.dir. Lee sa at Kavalans STR-teknikk brakte til live de iboende smakene i låst tønnene, og ga rikere, mer markerte og fruktigere smaker muliggjort av Yilan fylkes fenomenale subtropiske klima. Disse lagene er ligger over forføreriske røykaromaer fra den torvbrente spriten.

«Jeg har blitt spurt mange ganger, etter at vi vant WWA, om når vi kom til å lansere en ny Made-in-Taiwan STR whisky. Nå, etter mange års eksperimentering, håper vi inderlig at den andre STR-whiskyen vil ha de samme fremragende kvalitetene som Vinho, og bli et desidert høydepunkt for whisky-fans over hele verden», sa Hr. Lee.

Siden 2015 har Vinho Barrique fortsatt å imponere dommere med sin håndverksmessige ekspertise, og har samlet en rekke topp æresbevisninger. I World Whisky Masters 2020-konkurransen, organisert av brennevinsbransjen, fikk den tittelen «Taste Master», den høyeste globale prisen i konkurransen. Ved den nylige Tokyo Whisky and Spirits Competition vant den tittelen «Best of the Best» (Den beste av de beste) i konkurransen.

World Whisky Masters – resultater

Taste Masters Medal

Kavalan Solist Vinho Barrique

Masters Medal

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Gold Medal

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

OM STR

Behandlingen av eiketønner som er kjent som S.T.R., eller «shaving, toasting, and recharring», er en banebrytende teknikk som er utviklet av Kavalans innovasjonslaboratorium og som siden har spredt seg rundt om i bransjen. Først en varsom avskrapning av tønnene som fjerner uønskede vinsmaker og syredannelser. Deretter gjennomvarming som frigjør organiske sammensetninger fra veden, og bringer ut alle dens fruktige vaniljetoner. Til slutt ombrenning med intense flammer som fremmer frigjøring av behagelige smaker, slik som rik karamell og sjokolade på toppen av en delikat bakgrunn av kompleks fruktighet.

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har vært en av pionerene innen kunsten å produsere single malt whisky i Taiwan siden 2005. Whiskyen vår, som er aldret i intens fuktighet og varme, kommer fra smeltevannet i Snow Mountain og blir foredlet av kjølige vinder fra sjøen og fjellene. Alt dette sammen skaper den kremaktigheten som kjennetegner Kavalans produkter. Navnet er det gamle navnet til Yilan fylke, og destilleriet er bygget på 40 års erfaring med produksjon av drikkevarer i morselskapet, King Car Group. Vi har oppnådd over 450 gull-priser eller høyere fra bransjens mest prestisjefylte konkurranser. Gå til www.kavalanwhisky.com

