Kavalan anuncia seu segundo 'uísque STR'

Em 2006, a técnica STR rechar manual foi desenvolvida pelo já falecido Dr. Jim Swan e a Kavalan em Taiwan. Em sua busca por um sabor extraordinário, eles desenvolveram uma receita exata perfeita tostar e novamente defumar barris de vinho, para remoção da acidez associada com a maturação do barril de vinho e para melhorar a profundidade do sabor possível no clima subtropical de Taiwan.

A expressão do segundo Shave, Toast, Rechar da Kavalan é também o primeiro uísque turfado da destilaria, cujo novo lançamento é destilado em turfa de cevada.

O CEO da Kavalan, Sr. Lee, disse que a técnica STR da Kavalan despertou sabores adormecidos presos nos barris, resultando em sabores mais frutados, robustos e acentuados, tornados possíveis no fenomenal clima subtropical do Condado de Yilan. Estas camadas são realçadas pelos aromas sedutores do malte defumado da bebida turfada.

"Desde que ganhamos a WWA, muitas vezes me perguntaram quando lançaríamos outro uísque STR feito em Taiwan. Agora, após anos experimentando, sinceramente esperamos que este segundo uísque STR ultrapasse o excelente desempenho do Vinho, tornando-se um atrativo para fãs do uísque de todo o mundo", disse o Sr. Lee.

Desde 2015 o Vinho Barrique continua a impressionar juízes com seu aspecto artesanal, este ano coletando uma fileira de homenagens de peso. No concurso World Whisky Masters 2020, organizado pela Spirits Business, ele foi chamado de o "Mestre do Sabor" ("Taste Master"), o maior prêmio global do concurso. Na recente Competição de Uísques e Bebidas de Tóquio, ele também foi chamado de "Melhor dos Melhores" participantes.

Resultados do World Whisky Masters

Medalha Mestre do Sabor

Kavalan Solist Vinho Barrique

Medalha Mestre

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Medalha de Ouro

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

Sobre STR

O tratamento de barris de carvalho conhecido como S.T.R., ou raspagem, tostagem e nova defumação, é uma técnica extraordinária que emergiu do laboratório de inovações da Kavalan e desde então se expandiu para todo o setor. Primeiramente, a raspagem suave dos barris removem quaisquer sabores de vinho indesejáveis e compostos ácidos. Depois, a tostagem dos barris libera compostos orgânicos da madeira, destacando todas as suas notas frutadas e de baunilha. Finalmente, a nova defumagem com um fogo intenso permite a eventual liberação de sabores agradáveis, como caramelo intenso e chocolate, sobrepostos em fundo delicado de complexos sabores frutados.

Sobre a Destilaria Kavalan

A Destilaria Kavalan (Kavalan Distillery), no Condado de Yilan, tem sido a pioneira de Taiwan na arte do uísque de malte único desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, provém das águas derretidas da Montanha Nevada e é aperfeiçoado pelos ares montanhês e marinho. Tudo isso combina pra criar a cremosidade típica da Kavalan. Adotando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria sustenta-se em 40 anos de produção de bebidas, sob o comando da empresa-mãe, o King Car Group. Nós colecionamos mais de 450 premiações da categoria ouro ou mais altas dos maiores concursos competitivos da indústria. Visite www.kavalanwhisky.com

