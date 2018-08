Kavalan bekroond met "Gold Outstanding" op 2018 "International Wine & Spirit Competition"-wedstrijd

TAIPEI, Taiwan, 6 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan, de beste whiskydistilleerderij van Taiwan, heeft drie Gold/Gold Outstanding-prijzen gewonnen op de 2018 International Wine and Spirit Competition, die als de meest concurrerende whisky- en wijnwedstrijd wordt beschouwd.

Algemeen directeur YT Lee van Kavalan zei dat aan de "Kavalan Oloroso Sherry Oak" die rijpt in Spaanse Oloroso Sherry-vaten van de beste kwaliteit de hoogst mogelijke graad is toegekend -- Gold Outstanding. Tevens zei hij dat het een zuiver en complex product betreft met meerdere lagen droog fruit, een noten- en kruidensmaak met een vleugje marsepein en vanille.

"In de provincie Yilan waar onze distilleerderij zich bevindt, gebruiken wij het puurste water en benutten wij het unieke subtropische klimaat. Samen met de toewijding en passie van het Kavalan-team produceren wij zo whisky van de hoogste kwaliteit," zei meneer Lee.

Ook de "Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask" en de "Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask" die in Bourbon-vaten van de beste kwaliteit zijn gerijpt, wonnen dit jaar "Gold"-medailles.

In andere grote wedstrijden dit jaar werd aan Kavalan de titel als distilleerderij van het jaar 2018 -"Distillery of the Year"- toegekend door SFWSC omdat Kavalan meer medailles dan ooit won in San Francisco, met inbegrip van een "Best in Class"-trofee als de beste van zijn soort en een record van 9 "Double Gold"-trofeeën. Tenslotte zijn de voorzitter van Kavalan, meneer Tien Tsai Lee, en algemeen directeur meneer Yu-Ting Lee de eerste vertegenwoordigers van alle Mandarijn-sprekende landen en de eerste vader en zoon om in maart te zijn ingewijd in de "Hall of Fame" van de World Whiskies Awards (WWA) in Londen.

Over Kavalan Whisky

Distilleerderij Kavalan in de provincie Yilan is gewijd aan de kunst van single malt whisky in Taiwan sinds 2005. Onze whisky rijpt in een intense hitte en vochtigheid en gebruikt het smeltwater van de besneeuwde bergen. Hij wordt nog beter door de koele zee- en berglucht. Samen creëren deze factoren de typische smeuïge smaak van Kavalan. De naam Kavalan is de oude naam van de provincie Yilan waar de distilleerderij zich bevindt. De distilleerderij geniet de steun van haar moederbedrijf, King Car Group, dat al bijna 40 jaar actief is in het maken van dranken. De distilleerderij heeft meer dan 280 keer goud of hogere onderscheidingen gehaald in de belangrijkste wedstrijden in de industrie en haar producten zijn beschikbaar in meer dan 60 landen.

Mediacontacten:

Kellie Du



+886-3922-9000 #7165



kellie@kingcar.com.tw

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/en