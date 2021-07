Kavalan conquista três troféus no ISC e na IWSC

A Kavalan recebeu, em 2021, os prêmios:

Troféu Mundial de Produtor de Uísque do Ano do ISC

Troféu do Centro de Visitantes de Destilaria do Prêmio de Turismo de Destilados do ISC

Troféu Mundial do Uísque da IWSC

A Kavalan arrasou na primeira rodada da Competição Internacional de Vinhos e Destilados (IWSC) de 2021, conquistando o Troféu Mundial do Uísque pela quinta vez por seu uísque Kavalan Podium Single Malt. A destilaria taiwanesa recebeu sete de apenas oito medalhas de Ouro Destaque que os juízes da IWSC concederam ao longo de toda a competição.

O Podium, envelhecido em uma combinação de barris americanos de carvalho virgens com barris reutilizados, foi descrito pelos juízes da seguinte forma:

"Notas de carvalho no olfato com aromas de grãos de café torrados, madressilva e rosa. O paladar picante e profundo abre com uma variedade de frutas silvestres e é intenso e pleno e termina com um toque de mingau doce e noz-moscada. Habilmente equilibrado."

O Prêmio de Turismo de Destilados do ISC reconhece a inovação e a excelência entre as destilarias mundiais. A Kavalan recebeu o Troféu de Centro de Visitantes de Destilaria.

Opinião do júri:

Um centro de visitantes amplo e moderno. As opiniões dos visitantes desta destilaria são boas, e o centro é muito organizado. Porém, é muito grande, com fileiras de bancos para degustação; portanto, é mais comercial do que pessoal.

Essa entrada se destacou para mim como mais do que uma típica entrada de museu e de centro de visitantes; a Kavalan tinha uma área de degustação gratuita, instalações de arte, um food truck de sorvete de uísque, um bar, um café e muito mais. Ela explica o terroir da região e a história da Kavalan. A quantidade de visitantes é incrível, o que prova a forte oferta da destilaria. Fantástico.

Como um centro de visitantes, parece ser mais do que apenas um complemento à visita; é uma grande atração por si só com seu Garden Bar, Garden Hall, salas de degustação e de harmonizações do tipo "faça você mesmo" e um café.

O CEO, Sr. Lee, disse que parabenizou sua equipe e pediu para continuarem com o bom trabalho. "Queremos continuar oferecendo qualidade a nossos fãs e críticos em todo o mundo", disse o Sr. Lee.

Lista de Prêmios da IWSC de 2021

Troféu

Troféu Mundial do Uísque da IWSC

No total, a Kavalan conquistou 15 das 28 medalhas de Ouro ou Ouro Destaque concedidas na categoria de uísque mundial.

Ouro Destaque

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Ouro

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Lista dos PRÊMIOS DO ISC de 2021

Troféu

Troféu Mundial de Produtor de Uísque do Ano do ISC

Troféu do Centro de Visitantes de Destilaria do Prêmio de Turismo de Destilados do ISC

Ouro

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha de Neve e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de experiência na fabricação de bebidas na empresa matriz, King Car Group. Já ganhamos mais de 550 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

