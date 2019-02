Kavalan-destilleriet modtager prisen "Highly Commended" på Global Drinks Tourism Challenge for sine rundvisninger

Gratis prøvesmagning af Kavalan-whisky i det imponerende Spirits Castle og Great Hall med dobbelte lofter hver time under rundvisningen.

og med dobbelte lofter hver time under rundvisningen. DIY Blending Lab, hvor gæsterne kan blande deres helt egen whisky og tage den med hjem i en flaske med en særlig etikette.

hvor gæsterne kan blande deres helt egen whisky og tage den med hjem i en flaske med en særlig etikette. Den forrevne naturskønne Yilan-kyst , hvor sibiriske vintervinde bidrager til Kavalans forlængede iltningsperiode og enestående ældningsproces.

, hvor sibiriske vintervinde bidrager til Kavalans forlængede iltningsperiode og enestående ældningsproces. Kavalans bødkerværksted , der er en korridor fuldt synlig udefra og giver mulighed for at se faglærte bødkere udføre procedurer som fx Kavalans banebrydende teknik til skæring, ristning og forkulning, der var afgørende for prisen til Solist Vinho Barrique som "World's Best Single Malt" på 2015 World Whiskies Awards.

, der er en korridor fuldt synlig udefra og giver mulighed for at se faglærte bødkere udføre procedurer som fx Kavalans banebrydende teknik til skæring, ristning og forkulning, der var afgørende for prisen til Solist Vinho Barrique som "World's Best Single Malt" på 2015 World Whiskies Awards. Den meget populære Mr. Brown Coffee Shop med udsigt til Great Hall, hvor der serveres måltider og to liflige udgaver af "taiwansk kaffe" – Kavalans udgave af irsk kaffe.

med udsigt til Great Hall, hvor der serveres måltider og to liflige udgaver af "taiwansk kaffe" – Kavalans udgave af irsk kaffe. King Car Mr. Brown Castle , beliggende på toppen af en høj klint med uforglemmelig udsigt over Yilans naturkendemærke Turtle Island * , der er en aktiv vulkan. Kavalans vandkilde, det mineralrige vand fra Snow Mountain, filtreres naturligt gennem Yilans frodige vulkanske jord og giver Kavalan den velkendte frugtagtige smag.

, beliggende på toppen af en høj klint med uforglemmelig udsigt over Yilans naturkendemærke Turtle Island , der er en aktiv vulkan. Kavalans vandkilde, det mineralrige vand fra Snow Mountain, filtreres naturligt gennem Yilans frodige vulkanske jord og giver Kavalan den velkendte frugtagtige smag. Orkidéhaven King Car , hvor gæsterne kan smage vores whiskyer i selskab med hundredvis af orkidéer, der er en lokal inspiration til Kavalans blomsternuancer.

YT Lee, Kavalans admin. direktør, sagde, at hovedrundvisningen og prøvesmagningerne hver time var gratis og et udtryk for hans grundholdning om at dele Kavalan-destilleriet med lokalsamfundet.





Han sagde, at det var hans forventning, at rundvisningen fortalte hele historien om fremstillingen af Taiwans første whisky, herunder fremstillingsprocessen. "Det skal være en oplevelse, som gæsterne kan tage med sig hjem," sagde han.





Master blender Ian Chang sagde, at der var masser af muligheder for at prøvesmage Kavalan mere indgående. Det specialindrettede prøvesmagningsrum har en flot whiskybar, hvor ekspertguides tager gæsterne på en smagsrejse, der omfatter fire af Kavalans produkter udvalgt efter deres foretrukne smag og tekstur.

"Og hvis gæsterne gerne vil prøve mit arbejde, kan de fremstille deres egen whisky samt en personliggjort etiket, som de kan tage med sig fra vores DIY Blending Lab. Vi ser frem til jeres besøg på Kavalan-destilleriet i 2019 med alle disse tilbud!", sagde Ian Chang.

Kavalan blev for nylig anbefalet for sin Distillery Reserve Peaty Cask i prøvesmagningssektionen af udgave nr. 151 og 154 af Whisky Magazine: "En vel udført og balanceret taiwansk whisky. Helt fantastisk whisky", og for sin Solist, Manzanilla Sherry Cask: "Bang. En himmelsk sherrybombe. Lidt vand forlænger nuancerne, men det er virkelig en ode til kærlighed for sherry."



Kavalans Fino Sherry Cask Strength fik også 91 point af CigarLovers Magazine – blandt de højeste point – af alle whiskyerne, som publikationen har prøvesmagt gennem de sidste 12 måneder.



Kavalan viste sig i 2019 Annual Brand Report endnu en gang som en stærk favorit i både kategorien Best Selling og Top Trending i henhold til Drinks International.

Kavalan har også vunder prisen Icons of Whisky Visitor Attraction i 2011, 2013 osv.

*Skildpaddesymbolet passer til Kavalans egen fortælling om deling af værdier såsom vedholdenhed og ihærdighed. Navnet Kavalan er det gamle navn for Yilan Amt.

Om Kavalan-destilleriet

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af de kølige hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 280 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer, og vores whiskyer fås i over 70 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com

Bemærkninger til redaktionen:

Kavalan-destilleriet tilbyder nedenstående tre rundvisninger. Besøg Kavalans websted for flere oplysninger om bestilling: http://www.kavalanwhisky.com/EN/visit-itinerary.aspx

A. Yilan Yuanshan

2,5 timer

Kavalan-destilleriet + Mr. Brown Castle Café + Orkidéhaven King Car

Video om virksomheden (konferencecentret): 15 minutter

Produktionslinje for whisky med rundvisning: 25 minutter

Prøvesmagning i Castle: 20 minutter

Mr. Brown Castle Café: 50 minutter

Orkidéhaven King Car : 30 minutter

B. Yilan Jiao-Xi

2 Timer

Orkidéhaven King Car Jiao-Xi + Mr. Brown Café, Jiao-Xi + Rejefarmen King Car

Orkidéhaven King Car Jiao-Xi: 30 minutter

Mr. Brown Café, Jiao-Xi: 1 time

Rejefarmen King Car : 30 minutter

C. Yilan Tou-Cheng

4 timer

Mr. Brown Castle I + Vindmølle + Vandretur + Mr. Brown Castle II

Mr. Brown Castle I

Vindmølle

Vandretur

Mr. Brown Castle II

