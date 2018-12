Kavalan dévoile ses whiskies vieillis dans des fûts « First Growth Bordeaux » en édition limitée à 3 000 bouteilles à l'occasion de son 10e anniversaire

Célébrant sa quête d'excellence, Kavalan a placé les fûts First Growth Bordeaux issus des régions Margaux et Pauillac au cœur de la commémoration de son 10e anniversaire, à l'heure où la société entame une nouvelle décennie.

M. YT Lee, PDG de Kavalan, a affirmé que l'occasion consistait à contempler les accomplissements de la décennie passée, et à s'efforcer d'atteindre la perfection pour la prochaine décennie.

« Chez Kavalan, nous considérons depuis toujours l'excellence comme le fondement de notre whisky à l'heure où nous nous tournons vers l'avenir et travaillons en direction de notre objectif consistant à devenir ce que nous appelons à Taïwan une 'distillerie centenaire', à savoir une marque capable de prospérer même après des centaines d'années d'existence », a-t-il déclaré.

Le maître distillateur M. Ian Chang a affirmé s'être rendu aux côtés de M. Lee dans plusieurs régions vinicoles historiques françaises, et avoir sélectionné les fûts de Bordeaux les plus raffinés pour faire vieillir le jeune whisky primé de Kavalan dans le climat subtropical de Yilan, à Taïwan.

« Nous avons été intrigués par les saveurs distinctives susceptibles de naître de ce mariage unique entre Kavalan, qui cherche quotidiennement la perfection, et ces prestigieux châteaux connus pour leurs siècles d'excellence », a-t-il déclaré.

Le maître distillateur M. Ian Chang a affirmé que le projet First Growth Bordeaux avait été une expérimentation de la « manière dont l'esprit de ces vins incroyablement rares, grâce à leurs fûts splendides, pouvait se transformer en un whisky Kavalan particulièrement spécial », et que cette innovation continuerait de définir la prochaine décennie de Kavalan.

Le whisky inaugural de Kavalan, le Kavalan Classic Single Malt Whisky, a été lancé il y a dix ans le 4 décembre 2008, et a poursuivi son histoire pour devenir le produit le plus populaire du producteur de whisky.

Chaque coffret cadeau en édition limitée de 1 000 ml est vendu à un PVC de 8 800 NT$ (285 US$). Les lancements mondiaux sont prévus pour l'année prochaine.

Au cours de la dernière décennie, Kavalan est parvenue à intégrer le « Hall of Fame » de Whisky Magazine des World Whiskies Awards pour M. YT Lee et son père M. TT Lee ; les récompenses « World's Best Single Malt » 2015 et « World's Best Single Cask Single Malt » 2016 de WWA ; le « Distillateur de l'année » 2017 et six récompenses du « Producteur de l'année » dans le cadre de la Compétition internationale des vins et spiritueux, ainsi que la « Distillerie de l'année » 2018 dans le cadre de la Compétition internationale des spiritueux de San Francisco.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Kavalan BORDEAUX MARGAUX WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Superbe, pleine de caractère et extraordinairement onctueuse, l'édition limitée Bordeaux Margaux offre des notes fabuleusement luxueuses de caramel chaud et de chocolat crémeux au beurre, de mélasse sombre et épaisse, ainsi que la douceur de la crème vanillée.

Couleur : ambre foncé.

Nez : une magnifique sauce caramel aromatique infusée aux épices chaudes vient saluer le nez. Une senteur épaisse et déclinante de vin de dessert ainsi que de sucre roux foncé et frémissant émerge, suivie par un parfum frais de fruit charnu et de bois de cèdre délicat plus lointain.

Palais : une entrée en bouche douce et chaleureuse cède la place à un fondant de riche caramel mou rehaussé de raisins ronds. Une saveur magnifiquement légère de vin de prunes amer apparaît ensuite, accompagnée d'un goût de noix discret mais affirmé.

Finale : longue et incroyablement gratifiante. La douceur se mêle à de délicates notes acidulées, pour ravir le dégustateur au travers d'une délicieuse danse de saveurs sur la langue.

Kavalan BORDEAUX PAUILLAC WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Magnifiquement généreux et subtilement complexe, le Bordeaux Pauillac en édition limitée fait jaillir des saveurs somptueuses de fruits mûrs des forêts, de délicieuse pomme caramélisée, ainsi que de délicates épices de cumin, de coriandre et de poivre.

Couleur : acajou intense

Nez : une magnifique senteur de fruits délicats, allant du cassis mûr aux fraises en sirop, avec une touche de pomme. L'influence du vin est indéniable. Viande fumée, cumin, graines de coriandre concassée, et poivre finement moulu viennent équilibrer les saveurs.

Palais : des fruits délicats arrosés de caramel cèdent la place à une explosion de saveurs fruitées et d'épices qui les accompagnent. Il est extrêmement appréciable à la force du fût, et développe une délicieuse onctuosité vanillée lorsqu'il est maintenu en bouche. Il tolère extrêmement bien la dilution à une multitude de forces.

Finale : caractère épicé en début de bouche, fruits cuits, et chaleur enveloppante en gorge.

À propos du whisky Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan et a mis en bouteille son premier whisky single malt en 2008. Notre whisky, vieilli au sein d'un environnement extrêmement humide et chaud, puise dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée, et s'enrichit des vents frais marins et montagneux. Ces éléments se combinent pour créer l'onctuosité typique des whiskies de Kavalan. Portant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 280 médailles d'or ou récompenses similaires issues des concours les plus compétitifs du secteur, et sommes présents dans plus de 70 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

