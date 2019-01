Kavalan entra no "Ginaissance", oferecendo o drinque perfeito para o Ano Novo

O Kavalan Gin é o primeiro de uma nova série dos Kavalan Exquisite Gins (gins requintados da Kavalan) para distribuição global.

Seu perfil mais redondo e mais complexo e a sensação bucal cremosa tornaram o Kavalan Gin luxuoso o suficiente para ser um gim para bebericar e ser desfrutado em coquetéis.

O coquetel perfeito para o Ano Novo aumenta a riqueza, a vivacidade e o sabor de especiarias do Kavalan Gin. O exótico drinque "Road by the Sea" cria um momento delicioso para compartilhar com amigos ou familiares, em qualquer ocasião.

Kavalan Gin – 50ml

Xerez amontillado – 10ml

Vermute seco Dolin com infusão de folhas de bambu – 10ml

Água de Coco – 10ml

Licores de Coentro – 2 gotas

O presidente-executivo da Kavalan, YT Lee, disse que seu primeiro gim, feito de extratos botânicos, balanceou seu junípero com notas de fruta amarga, cunquate doce e outros cítricos, adicionando profundidade com goiaba almiscarada, carambola doce e especiarias.

"Queremos oferecer uma nova experiência de gim nesse novo ano. É por isso que, junto com os elementos botânicos tradicionais do junípero, semente de anis e coentro, estamos oferecendo às pessoas um sabor da casa do Kavalan no Condado de Yilan, com extratos botânicos de casca de cunquate, carambola seca e goiaba de polpa vermelha", ele disse. "Taiwan é o reino das frutas e a área de Yilan é viçosa e úmida, oferecendo suas próprias frutas saborosas", disse YT Lee. (1)

O misturador-mestre Ian Chang disse que os Kavalan Exquisite Gins contêm experimentos e buscam inspiração nos sabores da casa do Kavalan em Taiwan. "Após mais de 10 anos produzindo uísque, eu queria experimentar minha mão na produção de gim e contribuir para o Gin Renaissance (Renascimento do Gim) global. Estou muito satisfeito por criar uma série única para exibir a destilaria da Kavalan e Yilan e estender uma calorosa saudação aos apreciadores de gim", disse Ian Chang.

O design da garrafa do Kavalan Gin homenageia sua fonte de água, a Montanha Nevada (Snow Mountain), com cristais de vidro azul de junípero simbolizando as águas degeladas da montanha, enquanto o vidro claro mais acima representa sua transformação na bebida deliciosamente pura do gim.

"A suavidade de nossos gins, como nossos uísques, se vale da água rica em minerais que buscamos nas nascentes da Montanha Nevada, de forma que é apropriado prestar um tributo a ela, bem como ao junípero do gim na garrafa", disse Ian Chang.

O Kavalan é mais uma vez um grande favorito dos bares, o que se comprova no "2019 Annual Bar Report by Drinks International" deste ano, pelo voto de bartenders, gerentes e proprietários de bares de todo o mundo (2)

Informação sobre o produto

No coração do Kavalan Gin inaugural, está a mais rara das essências de cevada maltada, produzida das fontes de água mais puras de Taiwan e destiladas triplamente nos alambiques alemães da Kavalan Distillery, para criar uma sensação luxuosamente suave. Uma expressão elegante da dádiva natural encontrada na terra fértil e subtropical da Kavalan Distillery, esse gim taiwanês contém seis extratos botânicos especialmente selecionados, 100% naturais, incluindo cunquate travoso, carambola saborosas e a doce goiaba de polpa vermelha, atribuindo a esse gim excepcionalmente requintado sua complexidade aromática deliciosa.

Notas de sabor

Cor – cristalina

Aroma – refrescante e elegante. Aromas delicados de bagas de junípero, semente de anis macia e fragrância do floreio do coentro, desenvolvendo-se em um exuberante cunquate picante e acabamento de laranja cítrica.

Paladar – rico, agradavelmente doce e consistência longa e completa. Uma cremosidade densa envolve a língua, liberando uma doçura distintiva da goiaba de polpa vermelha, da carambola e do cunquate picante, perfeitamente balanceado por uma explosão de sabor cítrico refrescante.

Acabamento – uma elegância e sabor de frutas duradouro, que define esse gim suave e puro.

A Kavalan Distillery no Condado de Yilan vem desbravando a arte de uísque de malte puro (single malt) em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em umidade e aquecimento intensos, produzido de fontes de água degelada da Montanha Nevada, é aperfeiçoado pelas brisas frescas do mar e da montanha. Tudo isso é combinado para criar a cremosidade exclusiva do Kavalan. A destilaria toma emprestado o antigo nome do Condado de Yilan e é apoiada por cerca de 40 anos de produção de bebidas por sua empresa controladora, o King Car Group. Nós colecionamos mais de 280 prêmios de ouro ou superior das competições mais disputadas do setor. As bebidas estão disponíveis em mais de 70 países. Visite www.kavalanwhisky.com.

Notas ao editor:

1. Inspirado localmente em extratos botânicos, 100% naturais:

Os vastos cenários tropicais e subtropicais da ilha permitem o cultivo de uma rica diversidade de frutas e produtos agrícolas. Os extratos botânicos 100% naturais misturados no Kavalan Gin foram inspirados nas seguintes variedades do Reino das Frutas:

Casca de cunquate – um refrescante sabor amargo balanceado com doçura. Yilan é famoso por seus cunquates picantes, que em mandarim significa "laranja dourada". Maior do que uma uva, morder um cunquate provoca um sabor cítrico agridoce. O sabor amargo vem da polpa e a doçura da casca, em contraste com outras frutas cítricas.

Goiaba vermelha seca – aroma doce e almiscarado. Taiwan é um dos maiores produtores mundiais de goiaba, que é uma fruta delicada e doce, com casca verde e amarela. Yilan é famoso pela variedade de goiabas com polpa vermelha e macia, que tem uma polpa divinamente doce, que dissolve na boca.

é um dos maiores produtores mundiais de goiaba, que é uma fruta delicada e doce, com casca verde e amarela. Yilan é famoso pela variedade de goiabas com polpa vermelha e macia, que tem uma polpa divinamente doce, que dissolve na boca. Carambola seca – doçura da fruta para estimular o apetite.A carambola taiwanesa é maior e mais suculenta do que outras variedades. Com notas de abacaxi e frutas cítricas, ela é identificada por suas cinco "costelas", que criam a forma de uma estrela quando fatiada. A carambola taiwanesa é cultivada em todo o país, com variedades doces e amargas e se tornou a fruta simbólica de Taiwan .

2. No relatório "Drinks International's 2019 Annual Bar Report" o Kavalan se classifica em 4o lugar em análises de tendências (em termos de pedidos dos clientes nos bares) e 5o mais vendido na categoria Uísque Mundial.

