Le gin Kavalan est le premier d'une nouvelle série de gins exquis de Kavalan destinée à un lancement mondial.

Son profil plus rond, plus complexe et son goût onctueux en bouche font du gin Kavalan un gin assez luxueux pour être dégusté, ou encore bu en cocktail.

Le cocktail parfait pour la nouvelle année met en valeur la richesse, ainsi que le caractère acidulé et épicé du gin Kavalan. L'exotique « Road by the Sea » (Route en bord de mer) est un moment délicieux à partager entre amis ou en famille en toute occasion.

Gin Kavalan - 50 ml

Xérès Amontillado - 10 ml

Feuilles de bambou infusées au Vermouth Dry Dolin - 10 ml

Eau de coco - 10 ml

Bitter à la coriandre - 2 gouttes

Le PDG de Kavalan, M. YT Lee, a déclaré que son premier gin, à base d'extraits botaniques, équilibrait son genièvre avec des notes de kumquat et autres agrumes acidulés et sucrés, ajoutant de la profondeur avec de la goyave musquée, de la carambole douce et des épices.

« Cette nouvelle année, nous voulons offrir une nouvelle expérience en matière de gin. C'est pourquoi, en plus des plantes traditionnelles que sont le genévrier, l'anis et la coriandre, nous donnons aux gens un peu du foyer de Kavalan dans le Yilan avec les extraits botaniques de l'écorce de kumquat, de la carambole séchée et de la goyave à chair rouge », a-t-il déclaré.

« Taïwan est le royaume des fruits et le Yilan lui-même est luxuriant et humide, offrant ses propres fruits appétissants », a déclaré M. Lee.(1)

Ian Chang, le maître assembleur a déclaré que ces délicieux gins célébraient l'expérimentation et trouvaient leur inspiration dans les saveurs du foyer de Kavalan à Taïwan. « Après plus de 10 années à produire du whisky, j'ai voulu m'essayer au gin et contribuer à la renaissance mondiale du gin. Je suis particulièrement ravi de créer une série unique pour mettre en valeur la distillerie Kavalan et le Yilan, mais aussi d'accueillir chaleureusement les buveurs de gin », a déclaré M. Chang.

Le design du flacon de gin Kavalan rend hommage à sa source d'eau, la Montagne enneigée, avec des cristaux de verre bleu genièvre symbolisant les eaux de fonte de la montagne, tandis que le verre transparent au sommet représente sa transformation en l'esprit délicieusement pur du gin.

« L'onctuosité de nos gins, tout comme celle de nos whiskies, repose sur l'eau riche en minéraux que nous puisons dans les sources de la Montagne enneigée, il convient donc de lui rendre hommage ainsi qu'au genévrier du gin sur la bouteille », a déclaré M. Chang.

Kavalan s'est encore une fois avéré être l'une des marques préférées des bars dans l'Annual Bar Report 2019 de Drinks International, obtenant les votes des barmen, gérants et propriétaires de bars du monde entier.(2)

Informations sur le produit

Au cœur du premier gin Kavalan se trouve le plus rare des alcools d'orge maltée, produit à partir de la source d'eau la plus pure de Taïwan et distillé trois fois dans les alambics allemands de la distillerie Kavalan pour créer une sensation en bouche luxueusement veloutée. Expression élégante de la générosité naturelle de la terre fertile et subtropicale de la distillerie Kavalan, ce gin taïwanais est composé de six extraits botaniques spécialement sélectionnés, entièrement naturels, dont du kumquat acidulé, de la succulente carambole et de la goyave à chair rouge douce, lui conférant une complexité aromatique exceptionnelle.

Commentaires de dégustation

Robe : cristalline

Nez : rafraîchissant et élégant. De délicats arômes de baies de genièvre, d'anis doux et de coriandre s'épanouissent, se développant en une note finale exubérante de kumquat acidulé et d'orange.

Bouche : riche, agréablement sucrée, avec un corps long et ample. Une onctuosité épaisse enveloppe la langue libérant une douceur caractéristique de la chair rouge de la goyave, de la carambole et du kumquat acidulé parfaitement équilibré par une explosion d'agrumes rafraîchissants.

Note finale : un fruité élégant et durable qui définit ce gin doux et pur.

À propos de la distillerie Kavalan



La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, trouve sa source dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée et est sublimé par les brises fraîches de la mer et la montagne. Tous ces éléments s'associent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Tirant son nom de l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur 40 années de production de boissons dans le cadre de sa société mère, King Car Group. Nous avons remporté plus de 280 médailles d'or ou plus prestigieuses dans les concours les plus compétitifs du secteur, et nous sommes disponibles dans plus de 70 pays. Veuillez visiter www.kavalanwhisky.com

Notes au rédacteur :

1. Extraits botaniques d'inspiration locale entièrement naturels :

Les vastes paysages tropicaux et subtropicaux de l'île permettent la culture d'une grande diversité de fruits et de produits. Les extraits botaniques entièrement naturels mélangés au gin Kavalan trouvent leur inspiration dans les variétés locales suivantes du Royaume des Fruits :

Écorce de kumquat : une acidité rafraîchissante équilibrée avec douceur Le Yilan est célèbre pour ses kumquats acidulés, qui se traduit en mandarin par « Orange dorée ». Plus gros qu'un raisin, mordre dans un kumquat donne une grande explosion de saveur acidulée et sucrée d'agrumes. L'acidité provient de la chair alors que la douceur vient du zeste, contrairement aux autres agrumes.

est célèbre pour ses kumquats acidulés, qui se traduit en mandarin par « Orange dorée ». Plus gros qu'un raisin, mordre dans un kumquat donne une grande explosion de saveur acidulée et sucrée d'agrumes. L'acidité provient de la chair alors que la douceur vient du zeste, contrairement aux autres agrumes. Goyave rouge séchée : arôme doux et musqué Taïwan est l'un des plus grands producteurs mondiaux de goyaves, un fruit délicat et sucré, à peau verte ou jaune. Le Yilan est réputé pour sa variété à chair rouge tendre divinement sucrée qui fond dans la bouche.

est réputé pour sa variété à chair rouge tendre divinement sucrée qui fond dans la bouche. Carambole séchée : douceur fruitée pour stimuler l'appétit Les caramboles taïwanaises sont plus grosses et plus succulentes que les autres variétés. Avec des notes d'ananas et d'agrumes, elle est reconnaissable par cinq « côtes », qui créent une forme d'étoile lorsqu'elle est coupée en tranches. La carambole de Taiwan est cultivée dans tout le pays, avec des variétés douces et acidulées, et est devenue un fruit symbolique pour Taiwan .

2. Dans le rapport annuel Annual Bar Report 2019 de Drinks International, Kavalan se classe au 4e rang en matière de popularité (en termes de demandes des clients du bar) et au 5e rang des meilleures ventes dans la catégorie World Whisky.

