Kavalan får "Gold Outstanding" vid 2018 års International Wine & Spirit Competition

TAIPEI, Taiwan, 6 augusti, 2018 /PRNewswire/ – Kavalan, Taiwans ledande whiskydistilleri, vann tre Gold/Gold Outstandings vid 2018 års International Wine and Spirit Competition (IWSC), vilket är världens kanske mest ansedda whisky- och vintävling.

Kavalans VD Mr YT Lee berättade att "Kavalan Oloroso Sherry Oak" som åldras i spanska Oloroso Sherry-fat av högsta kvalitet hade fått tävlingens högsta betyg – Gold Outstanding. Han berättade att smaken är ren och komplex med flera lager av torkad frukt, nötighet och kryddor, med en lätt ton av marsipan och vanilj.

"I Yilan County där vårt distilleri ligger har vi tillgång till det renaste vatten, ett unikt subtropiskt klimat och all den hängivenhet, passion och kunskap som Kavalan-teamet har. På så sätt kan vi framställa whisky av högsta kvalitet", tillade Mr Lee.

I år mottogs Gold-utmärkelser även för "Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask" och "Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask", som åldras i Bourbon-fat av högsta kvalitet.

I andra stora tävlingar under året har Kavalan kammat hem SFWSC:s utmärkelse "Distillery of the Year" 2018, vunnit sin största medaljskörd någonsin i San Francisco, inklusive utmärkelsen "Best in Class" och hela 9 "Double Gold". Sist men inte minst har Kavalans styrelseordförande Mr Tien Tsai Lee och VD Mr Yu-Ting Lee som de första i alla mandarintalande länder och världens första far och son valts in i World Whiskies Awards (WWA) "Hall of Fame" i London i mars i år.

Om Kavalan Whisky

Kavalans distilleri i Yilan County har varit den ledande tillverkaren av single malt-whisky i Taiwan sedan 2005. Vår whisky åldras i hög fuktighet och värme, tillverkas med smältvatten från Xueshan-berget och gynnas av de svalkande havs- och bergsbrisarna. Kombinationen skapar Kavalans karaktäristiska krämighet. Distilleriets namn är hämtat från det gamla namnet för Yilan County, där whiskeyn tillverkas, och uppbackas av 30 års dryckesproduktion tack vare moderbolaget King Car-koncernen. Vi har kammat hem över 280 guldutmärkelser eller ännu finare priser i branschens mest ansedda tävlingar och finns att köpa i över 60 länder.

Kontaktperson:







Kellie Du



+886-3922-9000, anknytning 7165



kellie@kingcar.com.tw

