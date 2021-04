Kavalan fejer ikoner af whisky bort, WWA 2021

Det er nu tredje gang Kavalan Distillery er blevet udnævnt til Icon's 2021 Visitor Attraction. Dette års pris anerkender innovationen i et destilleri dedikeret til at fortælle historien om Kavalan whisky. I 2020, afsluttede destilleriet sin "Kavalan Garden Hall" ved at inkorporere en fantastisk island cocktailbar, redesignet DIY Whisky Lab og smagsrum, der tilbyder det komplette Kavalan-sortiment og destilleri-eksklusive fad-til-glas whisky. Garden Hall har til formål at fremhæve det naturlige miljø i destilleriet og give besøgende et fordybelses-rum til at opleve Kavalan-mærket.

Icons of Whisky's 2021 World Whisky Brand Ambassador-pris fejrer Kaitlyn Tsais unike evner til at promovere ikke kun Kavalan, men også dets oprindelsesland. I Kaitlyns mesterklasser og interviews forklarer hun veltalende, hvordan Yilan amts naturlige skønhed former en whisky, der er kendt for sin kompleksitet, dybde og glathed. Igen og igen kanaliserer Kaitlyn sin passion for Taiwans whisky at male et uforglemmeligt billede af en bemærkelsesværdig whisky.

Kavalan scorede desuden i 2021 flere topmedaljer i World Whiskies Awards (WWA). "Best Taiwanese Single Cask Single Malt" gik til Kavalans Solist Oloroso Sherry, og "Best Taiwan Single Malt" gik til Kavalan Podium, hvilket gør det anden gang Podium har vundet denne pris efter sin sejr i 2016.

Dommer-panel på Solist Oloroso Sherry:

"En rigtig sherry-bombe på næsen med intens indflydelse av Pedro Ximénez. Nuancer af abrikos, sultanas og kirsebærkompot, med en vis indflydelse af træ. På ganen er den blomstret, frugtagtig og sherryaktig, med rosiner, ferskner, blommer, mørk chokolade og elegant blandede krydderier."

Og når det gælder Podium:

"En meget maltet duft av bløde krydderier, vanilje, karamel, tørrede frugter og et snæv af tobak. Malten vedbliver på ganen, hvor den møder klassiske nuancer af eg, honning, vanilje, røstede hasselnødder og et strejf af røg. Finishen er stikkende og svagt pebret og røget. Meget rent, godt afbalanceret og kompleks."

Om Kavalans destillerier

Kavalan Distillery i Yilan amt har været pionerer inden for kunsten at lave single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der lagres i intens fugtighed og varme, bruger smeltevand fra Snow Mountain, og dens smag styrkes af briser fra såvel hav som bjergland. Alt dette smelter sammen for at skabe den enestående cremethed, der er karakteristisk for Kavalan. Med amtets gamle navn fra Yilan amt hviler vores destilleri på 40 års erfaring med drikkevareproduktion hos vores ejer, King Car-gruppen. Vi har opnået flere end 450 guldmedaljer eller højere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

