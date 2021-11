Kavalan ganha o "Troféu Mundial dos Produtores de Uísque" da IWSC

O troféu coroa uma temporada espetacular de premiação para a Kavalan, na qual o destilador recebeu mais de 100 medalhas de ouro e dez das mais altas honrarias da indústria.

Isso inclui a nomeação como produtor ou destilaria do ano em todas as principais competições: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) e San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

YT Lee, CEO da Kavalan disse que 2021 foi um ano de recordes para a empresa.

"A Kavalan sempre ultrapassou barreiras para oferecer qualidade, em meio à inovação contínua. Continuaremos nos esforçando para oferecer aos nossos uísques o sabor e aromas excepcionais que os nossos fãs aguardam. Agradeço aos juízes por este troféu e dedico-o à minha esforçada equipe", disse Lee.

Os dez principais prêmios de 2021

Kavalan Distillery

Produtor Mundial de Uísque do ano da IWSC

Destilaria do ano pela SFWSC

Troféu Mundial de Produtor de Uísque do Ano do ISC

Troféu do Centro de Visitantes de Destilaria do Prêmio de Turismo de Destilados do ISC

Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Uísque Kavalan de malte único Oloroso Sherry Single Cask Strength

SFWSC Best Other Single Malt Whisky

BTI Best Single Malt Whisky (melhor uísque puro malte)

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Troféu Mundial do Uísque da IWSC

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC Best of the Best Single Malt (melhor dos melhores uísque puro malte)

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque single malt em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha Nevada e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Essas condições se unem para criar a cremosidade característica da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de experiência na fabricação de bebidas na empresa matriz, King Car Group. Já ganhamos mais de 600 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

Contato para a imprensa:

Kaitlyn Tsai

[email protected]



Sandra Tsai

[email protected]

