Kavalan går inn «ginalderen» og tilbyr den perfekte drinken for det nye året

Kavalan Gin er den første i en ny serie av Kavalan Exquisite Gins som skal sendes ut på markedet internasjonalt.

Den har en rundere, mer kompleks profil og føles kremaktig i munnen, og den er luksuriøs nok til å være en gin som kan nippes til såvel som drikkes i cocktailer.

Den perfekte cocktailen for det nye året forsterker fylden og den pikante krydrede smaken i Kavalan Gin. Den eksotiske «Road by the Sea» skaper øyeblikk med nytelse som kan deles med venner og familie og passer ved enhver anledning.

Kavalan Gin – 50 ml

Sherry Amontillado – 10 ml

Dolin Dry Vermouth-infusert med bambusblader – 10 ml

Kokosnøttvann – 10 ml

Coriander Bitters – 2 dråper

Kavalans adm.dir. YT Lee sier at den første ginen hans, som er laget med biologiske ekstrakter, balanserer einerbærsmaken med syrlige smakselementer fra søt kumkvat og annen sitrus, og med ekstra dybde fra muskaktig guava, søt stjernefrukt og krydder.

«Vi ønsker å tilby en ny gin-opplevelse i dette nye året. Det er grunnen til at vi gir kundene en smak av Kavalans hjemsted i Yilan med botaniske ekstrakter av kumkvatskall, tørket stjernefrukt og rød guava i tillegg til de tradisjonelle botaniske elementene einerbær, anisfrø og koriander», sa han.

«Taiwan fruktens kongerike og Yilan er frodig og fuktig og har sine egne appetittvekkende frukter», sa Lee.(1)

Blandemester Ian Chang sa at Exquisite Gins ville vektlegge eksperimentering og hente inspirasjon fra smakene i Kavalans hjemsted i Taiwan. «Etter mer enn 10 år med whiskyproduksjon ønsket jeg å prøve meg på gin og bidra til den verdensomfattende renessansen for gin. Jeg er begeistret over å sette sammen en unik serie for å vise frem Kavalan-destilleriet og Yilan og gi en varm velkomst til gindrikkere», sa Chang.

Designet av flaskene til Kavalan Gin hyller dens vannkilde, Snow Mountain, med einerblå krystaller som symboliserer fjellets smeltevann mens det klare glasset på toppen representerer bearbeidingen til den herlige rene spriten i ginen.

«Rundheten i ginene våre kommer – slik den også gjør for whiskyene – fra det mineralrike vannet fra Snow Mountains kilder, så det er passende at vi hyller det og ginens einerbær på flasken», sa Chang.

Kavalan har nok en gang vist at de er en barfavoritt i dette årets 2019 «Annual Bar Report» fra Drinks International, som er basert på stemmegivning fra bartendere, ledere og eiere fra hele verden.(2)

Produktinformasjon

I hjertet av den nye Kavalan Gin er den sjeldneste av maltede byggspriter, laget av Taiwans reneste vannkilde og destillert tre ganger i Kavalan-brenneriets tyske destillasjonskolber for å skape en luksuriøs moden følelse i munnen. Denne taiwanske ginen er et elegant uttrykk for den naturlige overfloden i det fruktbare, subtropiske området Kavalan-brenneriet ligger i, med seks spesielt utvalgte 100 % naturlige botaniske ekstrakter – med velduftende kumkvat, delikat stjernefrukt og søt guava med rødt kjøtt – som gir denne eksepsjonelle ginen dens delikate aromatiske kompleksitet.

Smaksmerknader

Farge – krystallklar

Nese – forfriskende og elegant. Delikate aromaer av einerbær, myke anisfrø og dufter av koriander som utvikler seg til en raffinert frodighet av en kumkvat- og sitrusfrukt-finish.

Smak – rik, behagelig søt og lang og rik i kroppen. En rik kremfullhet omfavner tungen og slipper en distinkt søthet fra den rødkjøttede guavaen, stjernefrukten og kumpratskall perfekt balansert med en eksplosjon av forfriskende sitrus.

Finish – en elegant og vedvarende fruktig smak som definerer denne runde og rene ginen.

Om Kavalan Distillery



Kavalan-destilleriet i Yilan County har vært en av pionerene i kunsten å produsere single malt whisky i Taiwan siden 2005. Whiskyen vår, som blir aldret i intens varme og fuktighet, kommer fra smeltevannet i Snow Mountain som er forbedret av kjølige vinder fra sjøen og fjellene. Alt dette sammen skaper den kremaktigheten som kjennetegner Kavalans produkter. Navnet er det gamle navnet til Yilan fylke, og destilleriet er basert på 40 års erfaring med produksjon av drikkevarer i morselskapet, King Car Group. Vi har mottatt mer enn 280 gullmedaljer eller høyere fra høyt ansette konkurranser innenfor bransjen, og produktene er tilgjengelige i over 70 land. Gå til www.kavalanwhisky.com

Anmerkninger til redaktøren:

1. Lokalt inspirerte botaniske ekstrakter, 100 % naturlige:

Omfattende tropiske og subtropiske områder over hele øya muliggjør dyrking av et bredt spekter av frukter og grønnsaker. De 100 % naturlige ekstraktene blandet inn i Kavalan Gin er inspirert av følgende lokale vekster fra fruktens kongerike:

Kumkvat-skall – en forfriskende syrlighet balansert med søthet Yilan er kjent for sine skallete kumkvater, som på mandarin oversettes som «gyllen appelsin». Kumkvat er større enn druer, og når en biter i dem gir de en eksplosjon av syrlig og søt sitrussmak. Syrligheten kommer til forskjell fra andre sitrusfrukter fra kjøttet og søtheten fra skallet.

Tørket rød guava – søt, muskaktig aroma Taiwan er en av verdens største produsenter av guava, som er en delikat og søt frukt med grønt eller gult skall. Yilan er kjent for produksjon av varianten med rødt kjøtt som har et guddommelig søtt kjøtt som smelter i munnen din.

Tørket stjernefrukt – fruktig søthet som stimulerer appetitten din Taiwansk stjernefrukt er større og mer saftig enn andre varianter. Med en smak som minner om ananas og sitrus, er den kjennetegnet ved fem ribber som danner en stjerneform når frukten skjæres. Taiwansk stjernefrukt vokser over hele landet, med søte og syrlige varianter, og har blitt et symbol på Taiwan .

2. I «Annual Bar Report» fra Drinks International 2019 rangeres Kavalan som det fjerde høyest trendende (når det gjelder forespørsler fra barkunder) og femte best selgende i verdens whisky-kategorien.

