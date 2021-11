Kavalan lanseeraa "Triple Sherry Caskin"

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme yhdistäneet viskimme kolmeen eri sherrytynnyriin. Kyse on sherryn makujen moninkertaistamisesta ja rikastamisesta, jotta saadaan erottuva viski, jonka profiilista löytyy kuivattuja hedelmiä, täyteläistä karamellia, makeaa maltoosia ja trooppisia hedelmiä", toteaa toimitusjohtaja YT Lee.

Täyden, kolmessa sherrytynnyrissä tapahtuneen kypsymisen jälkeen Triple Sherry Cask esittelee kolmivaiheisen tasapainotusprosessin yhdistelmäsammioissa. Prosessin ansiosta kolme viskiä, jotka kukin kypsyvät täysin kolmessa eri sherrytynnyrissä, saavat rauhoittua ja sulautua yhteen täydellisessä fuusiossa ja lukittua toisiinsa optimaalisella pehmeydellä.

"Tämän prosessin aikana maut törmäävät lukemattomaan kolmen sherrytynnyriviskin yhdistelmään luoden jopa yhdeksän erillistä sherryulottuvuutta. Triple Sherryn pääosassa on Oloroso-tynnyri kuivattuine hedelmineen, johon antaa viimeisen silauksen PX- ja Moscatel-tynnyrien makeus", kertoo vanhempi mestari Zerose Yang.

Kuin pehmeä flamencotanssi, jossa on aavistus kanelia, sokeroitua savuluumua ja sitrushedelmää, kerroksittain marjojen, trooppisten hedelmien ja longan-aromin kanssa, joissa ripaus hunajaa, suklaata ja toffeeta leikkisästi kiusoitellen makunystyröitä.

Pakkauksen muotoilu murtautuu ulos menneisyydestä yhdistäen ensimmäistä kertaa visuaalisesti nesteen maun ja aromin. Nestemäinen maalaus kietoutuu valkoisiin, kultaisiin ja punaisiin väreihin symboloiden sherrytynnyriviskin monikerroksista ja pehmeää makua. Se esittelee myös uuden viskin ja sherryviinin värin yhdistelmän. Pullon tinakapselissa on korostettu kaksoishopeaviiva, joka symboloi Kavalan-tislaamoa ympäröiviä Central Mountain- ja Snow Mountain -vuoristoja.

Uusi 700 ml, 40 % ABV Kavalan ilmestyy ensimmäisenä hyllyille Ranskassa, Kanadassa, Japanissa, Singaporessa, Kiinassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Guamissa ohjevähittäishinnalla 2 300 NT$.

Tuotteen kuvaus

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt -viski on harvinainen yhdistelmä kolmea hienoa sherrykypsytettyä tynnyriä – Oloroso, Pedro Ximénez ja Moscatel – ja keskeisenä makuna Oloroson kuivatut hedelmät. Täyteläinen karamelli ja maltoosin makeus on asetettu kerroksittain tislaamon ainutlaatuisten trooppisten hedelmien kanssa, jotka luovat herkän, mutta erottuvan sherrytetyn viskin, josta on helppo nauttia ystävien kanssa.

Väri │ Syvä tulenpunainen

Nenä │ Kypsät, kypsyneet marjat ja kuivatut hedelmät täyttävät nenän tuoreilla viinirypäleiden ja sitrushedelmien tuoksuilla, jotka on sekoitettu suklaaleivosten ja toffeen makeuteen. Ripaus kanelia, apilaa ja mausteisuutta sekoittuu miellyttävään tammiseen ja rosmariinin tuoksuun.

Kitalaki│ Viipyvät sherrykuivattujen hedelmien maut. Lämmin ja pehmeä täyteläisellä koostumuksella. Eloisa sokeroitujen hedelmien, karamellin ja hunajan makeuden flamencotanssi makunystyröillä. Monikerroksinen ja täydellisen tasapainoinen, unohtumaton juhla makuaistille.

Tietoa Kavalan-tislaamoista

Kavalan-tislaamo Yilanin maakunnassa on ollut mallasviskin uranuurtaja Taiwanissa vuodesta 2005. Voimakkaassa kosteudessa ja kuumuudessa kypsytetty viskimme saa inspiraationsa Snow Mountain -vuoriston kristallinkirkkaista sulamisvesistä, joita tehostaa meren ja vuoriston tuulenhenkäykset. Nämä olosuhteet yhdessä luovat Kavalanille tunnusomaisen kermamaisuuden. Hyödyntäen Yilanin maakunnan vanhaa nimeä tislaamoamme tukee noin 40 vuotta juomia valmistava emoyhtiömme King Car -konserni. Olemme voittaneet yli 600 kultaista tai korkeampaa palkintoa alan kilpailukykyisimmissä kilpailuissa. Vieraile osoitteessa www.kavalanwhisky.com

Mediayhteydet:

Kaitlyn Tsai, [email protected];

Sandra Tsai, [email protected]

Valokuva - https://mma.prnewswire.com/media/1681325/3__________100________Oloroso____________PX__________Moscatel.jpg

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan