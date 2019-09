Kavalan med den første nye lanseringen i 2019 med «Concertmaster Sherry Finish»

Administrerende direktør i Kavalan, herr Lee, beskrev whiskyen som svært elegant, rik på smak og silkemyk, med et hint av tørket frukt og nøtter.

Han sa at den nyåpnede Kavalan Whisky Bar i Taipei har laget en spesiell cocktail i forbindelse med lanseringen av Concertmaster Sherry Finish.

«Den er basert på den ikoniske Bond Vesper Martini, bortsett fra at bartenderen vår Shane Lin har byttet vodkaen i oppskriften ut med Concertmaster Sherry Finish. Dette gir fruktighet samt mer dybde og fylde», sa herr Lee.

Lin ble inspirert av den nye whiskyens rene og velbalanserte profil. Drinken han har laget, er skarp og forfriskende. Navnet, «Long Story Short» henviser til drinkens effektivitet. Akkurat som man kan forvente av en 007-inspirert drikk.

Long Story Short

30 ml Kavalan Concertmaster Sherry Finish

15 ml Kavalan Gin

15 ml Cocchi Americano

15 ml Noilly Prat ekstra tørr vermut

Sitrontwist til pynt

Produksjonslederen Ian Chang sa at Concertmaster Sherry Finish har vært gjennom en todelt modningsprosess. Den første runden med lang modningstid i destilleriets amerikanske kvalitetseikefat gjør at renheten og fruktigheten i Kavalans brennerisprit kan utvikle seg, samtidig som fatene gir whiskyens dens delikate aroma.

Den andre delen involverer en avslutning i amerikanske sherry-fat i eik, som gir whiskyen sine komplekse lag og ytterligere får frem de rike smakene som muliggjøres av Taiwans unike subtropiske klima.

«Akkurat som vår første Concertmaster gjør avslutningen i sherry-fat smakene mildere, legger dybde og flere lag til whiskyen og gir den en utrolig mykhet», sa herr Chang.

Den første Concertmasteren i serien har avslutning fra portugisiske portvinfat. «Concertmaster» er førstefiolinisten i et orkester og anses som den dyktigste av alle på scenen. Kavalans Concertmaster Series blander og finjusterer aromaer og smaker i whiskyen for å skape en udefinerbar dybde og balanse.

Concertmaster Sherry Finish

Merknader om smak

Farge: blek aprikos

Nese: Begynner med en myk bukett av søt vanilje og toffee med silkemyk sjokolade og lag med crème brûlée i bakgrunnen. Aromaen gjøres behagelig kompleks med rike, modne frukter og valnøtter og mandler som fortsetter til tungen.

Gane: Rund, tykk munnfølelse som domineres av et tett utbrudd av seriens signatursmak: forførende frodige tropiske frukter som er elegant balansert og varer lenge.

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har vært banebrytende innen produksjon av maltwhisky i Taiwan siden 2005. Whiskyen vår modnes i intens luftfuktighet og varme, brygges på smeltevann fra Snow Mountain og forbedres ytterligere av kjølig hav- og fjellbris. Alt dette bidrar til å skape Kavalan whiskys unike kremaktige smak. Destilleriet henter navnet sitt fra Yilan Countys tidligere navn og har mer enn førti år med bryggerierfaring i ryggen under moderselskapet King Car Group. Vi kan skilte med over 360 gullpriser eller bedre fra bransjens viktigste konkurranser, og vi er svært ettertraktede i over 70 land. Besøk www.kavalanwhisky.com

