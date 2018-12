Kavalan präsentiert zum zehnjährigen Jubiläum fassgelagerte „First Growth Bordeaux"-Whiskys in einer begrenzten Auflage von 3.000 Flaschen

Um sein Streben nach Spitzenleistungen zu feiern, hat Kavalan „First Growth Bordeaux"-Weinfässer aus den Regionen Margaux und Pauillac ins Zentrum der Zehnjahresfeier gerückt und freut sich auf ein weiteres Jahrzehnt.

YT Lee, CEO von Kavalan, nahm das Ereignis zum Anlass, um auf die Errungenschaften der letzten zehn Jahre zurückzublicken und im nächsten Jahrzehnt noch mehr nach Perfektion zu streben.

„Wir von Kavalan haben in Bezug auf unseren Whisky schon immer nach Spitzenleistungen gestrebt. Nun wollen wir in die Zukunft schauen und auf unser Ziel hinarbeiten. Dieses besteht darin, eine ‚jahrhundertealte Brennerei' – wie man in Taiwan sagt – zu werden, also eine Marke, die auch Hunderte von Jahren später immer noch floriert", sagte er.

Master Blender Ian Chang sagte, er und YT Lee seien in die historischen Weingüter in Frankreich gereist und hätten die feinsten Bordeaux-Weinfässer ausgelesen, um den jungen, preisgekrönten Whisky im subtropischen Klima der Region Yilan, Taiwan, reifen zu lassen.

„Wir waren fasziniert von den ausgeprägten Aromen, die durch diese einmalige Vereinigung zwischen Kavalan, wo wir täglich nach Perfektion streben, und diesen prestigeträchtigen Schlössern, die seit Jahrhunderten für ihre Spitzenleistungen bekannt sind, möglich sind. ", sagte er.

Master Blender Ian Chang sagte, das „First Growth Bordeaux"-Projekt sei ein Experiment gewesen. Damit wollten sie herausfinden, „ob der Geist dieser unglaublich seltenen Weine durch diese prächtigen Fässer in einen sehr speziellen Kavalan-Whisky verwandelt werden kann". Außerdem sagte er, dass Innovationstätigkeit bei Kavalan auch im nächsten Jahrzehnt im Zentrum stehe.

Der erste Whisky von Kavalan, der Kavalan Classic Single Malt Whisky, wurde vor einem Jahrzehnt am 4. Dezember 2008 auf den Markt gebracht und wurde in der Folge zum beliebtesten Produkt des Whiskyherstellers.

Jede Geschenkbox mit einer 1.000-ml-Flasche ist eine limitierte Auflage, die zu einem UVP von TWD 8.800 (USD 285) erhältlich ist. Ein weltweiter Release ist für nächstes Jahr in Planung.

Im letzten Jahrzehnt wurden YT Lee und sein Vater TT Lee von Kavalan in die „Hall of Fame" des Magazins Whisky der World Whiskies Awards (WWA) aufgenommen. Zudem hat Kavalan verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter „World's Best Single Malt" im Jahr 2015 und „World's Best Single Cask Single Malt" im Jahr 2016 von WWA, „Distiller of the Year" im Jahr 2017 und sechs „Producer of the Year"-Auszeichnungen im Rahmen der International Wine and Spirit Competition sowie „Distillery of the Year" im Jahr 2018 im Rahmen der San Francisco World Spirits Competition.

DEGUSTATIONSNOTIZEN:

Kavalan BORDEAUX MARGAUX WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Der großartige, charaktervolle und außergewöhnlich liebliche Limited Edition Bordeaux Margaux erzielt hochwertige luxuriöse Noten von warmem Karamell und Butterfudge, dicker dunkler Melasse und der weichen Süße von cremigem Vanille.

Farbe: Tiefes Bernstein.

Bouquet: Wundervolle aromatische Karamellsauce, durchzogen mit wärmenden Gewürzen, vervollständigt das Bouquet. Vollmundiger, dekadenter Dessertwein und siedender dunkler Rohrzucker, gefolgt von frischer fleischiger Frucht und sanftem Zedernholz im Hintergrund.

Gaumen: Ein wärmender süßer Beginn führt zu einem reichhaltigen Buttertoffee, besetzt mit prallen Rosinen. Ein wundervoller leicht saurer Pflaumenwein erscheint nun mit einem schwachen, aber bestimmten Hauch von Nuss.

Abgang: Lang und unglaublich belohnend. Die Süßigkeit vermischt sich mit den herben Noten, um den Trinker mit einem angenehmen Tanz aus Aromen auf der Zunge zu belohnen.

Kavalan BORDE AUX PAUILLAC WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Der wundervoll opulente und dezent komplexe Limited Edition Bordeaux Pauillac strotzt nur so vor üppigen Aromen aus reifen Früchten aus dem Wald, leckeren kandierten Äpfeln und weichen Kreuzkümmeln, Koriander und Paprikagewürzen.

Farbe: Hochwertiges Mahagoni

Bouquet: Ein wundervolles Bouquet aus weichen Früchten – von reifen schwarzen Johannisbeeren bis Erdbeeren in Sirup mit einem Hauch von Apfel. Der Weineinfluss ist unmissverständlich. Rauchfleisch, Kreuzkümmel, gemahlene Koriandersamen und fein geriebener Pfeffer gleichen die Aromen aus.

Gaumen: Weiche Früchte, beträufelt mit Toffee, gefolgt von einer Explosion aus fruchtigen Aromen und dazugehörigen Gewürzen. In Fass-Stärke ist er sehr genießbar und entwickelt im Mund eine leckere Vanille-Cremigkeit. Er meistert eine Verwässerung sehr gut bei unterschiedlichen Stärken.

Abgang: Schärfe im vorderen Mundbereich, gekochte Früchte und Wärme im Rachen.

Informationen zu Kavalan Whisky

Die Kavalan Distillery in der Region Yilan ist ein Pionier in der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky in Taiwan hat ihren ersten Single Malt Whisky im Jahr 2008 abgefüllt. Der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereifte Whisky profitiert zudem von den kühlen Meeresbrisen und Bergwinden und wird aus dem Quellwasser des Snow Mountain („Schneeberg") hergestellt, die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen von Kavalan, beitragen. Der Name der Brennerei geht auf die alte Bezeichnung der Yilan-Region zurück und sie kann sich unter der Muttergesellschaft King Car Group auf 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen. Bislang hat das Unternehmen mehr als 280 Gold-Awards oder noch höhere Auszeichnungen in den konkurrenzstärksten Wettbewerben der Branche gewonnen und die Produkte sind in über 70 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Kontakt:

Kellie Du

886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/793326/Kavalan_10th_Anniversary.jpg

SOURCE Kavalan