Kavalan premiada com o "Gold Outstanding" no 2018 International Wine & Spirit Competition

TAIPEI, Taiwan, 6 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Kavalan, a principal destilaria de whisky de Taiwan, recebeu três Gold/Gold Outstandings no 2018 International Wine and Spirit Competition, considerado o concurso mais competitivo de Whisky e Vinho.

O CEO da Kavalan, YT Lee, disse que o "Kavalan Oloroso Sherry Oak" envelhecido nos melhores barris Oloroso Sherry espanhóis tinha recebido a maior classificação possível - o Gold Outstanding. Continuou dizendo que é puro e complexo com várias camadas de frutas secas, nozes e especiarias com alguns toques de maçapão e baunilha.

"No Condado de Yilan, onde se encontra a nossa destilaria, usamos a água mais, um clima subtropical único e a dedicação e paixão da equipa Kavalan para produzir o whisky da mais alta qualidade ", disse Lee.

O "Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask," e o "Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask," envelhecido em barris de Bourbon da mais alta qualidade também foram os vencedores da medalha de ouro de este ano.

Em outros grandes concursos este ano, a Kavalan recebeu o título de "Destilaria do ano" 2018 da SFWSC, tendo conseguido o seu maior conjunto de medalhas de sempre em São Francisco, incluindo um troféu "Best in Class" e um recorde de 9 "Double Golds " Por último, mas não menos importante, o Presidente da Kavalan, Tien Tsai Lee, e o seu CEO, Yu-Ting Lee, são os primeiros de todos os países falantes de Mandarim e primeiro pai e filho a serem empossados no "Hall of Fame" do World Whiskeys Awards (WWA) em Londres. em março.

Sobre o Whisky da Kavalan

A destilaria Kavalan no Condado de Yilano tem sido pioneira na arte do whisky single malte em Taiwan desde 2005. O nosso whisky, envelhecido em intensa humidade e calor, recorre às águas do degelo da Snow Mountain e é realçado pelo mar fresco e pelas brisas da montanha. Tudo isto é combinado para criar a cremosidade da assinatura da Kavalan. Usando o antigo nome do Condado de Yilan, a nossa destilaria é apoiada pelos cerca de 40 anos de experiência no fabrico de bebidas da empresa-mãe, a King Car Group. Recebemos mais de 280 prémios de ouro ou mais nos concursos mais competitivos do setor e estamos disponíveis em mais de 60 países.

