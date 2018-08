Kavalan reçoit une « Médaille d'or » lors du Concours international de vins et spiritueux 2018

TAIPEI, Taiwan, 6 août 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan, distillerie de whisky de premier plan basée à Taïwan, a reçu trois médailles d'or/or lors du Concours international de vins et spiritueux 2018, qui est considéré comme le concours le plus compétitif en matière de whiskies et de vins.

M. YT Lee, PDG de Kavalan, a affirmé que le « Kavalan Oloroso Sherry Oak » vieilli dans les meilleurs fûts espagnols Oloroso Sherry avait reçu la récompense la plus prestigieuse possible, celle de la médaille d'or. Il a également expliqué qu'il s'agissait d'un whisky pur et complexe, doté de multiples couches de fruits séchés, d'un goût de noisette et d'épices, avec quelques touches de pâte d'amandes et de vanille.

« Dans le comté de Yilan au sein duquel est basé notre distillerie, nous nous appuyons sur l'eau la plus pure, sur un climat subtropical unique, ainsi que sur l'engagement et la passion de l'équipe Kavalan consistant à produire le whisky de la plus haute qualité », a déclaré M. Lee.

Les whiskies « Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask » et « Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask », vieillis dans des fûts de Bourbon de la plus haute qualité, ont également remporté une médaille d'or cette année.

Dans le cadre d'autres concours majeurs cette année, Kavalan a remporté le titre de « Distillerie de l'année » 2018 du SFWSC, en s'appuyant sur son plus grand lot de médailles jamais remporté à San Francisco, notamment un trophée de « Meilleur de sa catégorie » ainsi qu'un record de 9 « Doubles médailles d'or ». Enfin, M. Ting Lee, président de Kavalan, et M. Yu-Ting Lee, PDG de Kavalan, sont les premiers dans tous les pays parlant le mandarin et le premier couple père et fils à avoir intégré le « Temple de la renommée » des World Whiskies Awards (WWA) à Londres en mars dernier.

À propos du whisky Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli au sein d'un environnement extrêmement humide et chaud, puise dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée, et s'enrichit des vents frais marins et montagneux. Ces éléments se combinent pour créer l'onctuosité typique des whiskies de Kavalan. Portant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 280 médailles d'or ou récompenses similaires issues des concours les plus compétitifs du secteur, et sommes présents dans plus de 60 pays.

