Kavalan reivindica "Best of the Best" uísques puro malte em Tóquio

Kavalan venceu quatro das cinco premiações de melhor uísque puro malte da competição, ficando em 1º, 3º, 4º e 5º lugares entre todos os uísques puro malte inscritos de todo o mundo este ano.

O puro malte Best of the Best da competição é determinado por um processo de duas etapas: os 14 melhores uísques puro malte na primeira rodada são degustados às cegas de forma independente novamente em uma segunda rodada por uma equipe especial de 15 juízes para encontrar o "Best of the Best" entre os 14 uísques puro malte.

Também pela primeira vez na competição, Taiwan se converteu em uma nova região de uísque, com Kavalan conquistando os dois principais prêmios da região, o taiwanês NAS Single Malt e o taiwanês Single Malt Single Cask.

Premiação da Kavalan na 3ª Tokyo Whisky & Spirits Competition

Puro Malte Best of the Best - Primeiro lugar

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Vencedor da categoria Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Vencedor da categoria Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1º l ugar - Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 3º l ugar - Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 4º l ugar - Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 5º l u gar - King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

O CEO, Lee, explicou que Kavalan enfrentou uma competição acirrada entre os melhores uísques puro malte, especialmente no Japão.

"Estamos honrados por sermos nomeados o Best of the Best da TWSC. Trabalharemos arduamente para estar à altura deste título, melhorando nossa qualidade, suavidade e complexidade tanto para nossos fãs quanto para os críticos", comentou Lee.

De acordo com a TWSC, a competição é baseada no corpo de conhecimentos do Centro de Pesquisa de Uísque do Japão e foi criada como o primeiro grande local nacional para julgar o uísque japonês. O painel de juízes, que este ano soma 202, é composto principalmente de bartenders das prefeituras de todo o Japão e especialistas na fabricação e venda no atacado de bebidas destiladas japonesas.

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha de Neve e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de experiência na fabricação de bebidas na empresa matriz, King Car Group. Ganhamos mais de 500 prêmios na categoria gold ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

Informações de contato de mídia

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521654/Sky_Gold_Wine.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521655/4_Superior_Golds_2021_TWSC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521656/8_Golds_2021_TWSC.jpg

