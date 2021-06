Kavalan saa 'Best of the Best' Single Malt -palkinnon Tokiossa

Best of the Best single malt -kilpailu tapahtuu kaksivaiheisessa prosessia: ensimmäisen kierroksen 14 parasta single malt -viskiä testataan toisella kierroksella uudelleen riippumattomassa, erityiseen valintatiimiin kuluu15 tuomaria, jotka valitsevat Best of the Best -tuotteen näistä 14 single malt -viskeistä.

Ensimmäistä kertaa kilpailuun osallistuva Taiwan on myös uusi viskialue ja Kavalan on saanut siellä kaksi palkintoa: Taiwanese NAS Single Malt Taiwanese Single Malt Single Cask.

Kavalan saa kolmannen Tokyo Whisky & Spirits -kilpailun

Best of the Best Single Malt - Ensimmäinen sija

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Luokan voittaja taiwanilainen Single Malt -viski, ei ikämainintaa

Konserttimestari Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Luokan voittaja taiwanilainen Whisky Single Malt Single Cask

Solisti Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1. sija - Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 3. sija - Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 4. sija - Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 5. sija - King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Kulta

Konserttimestari Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solisti Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solisti Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solisti Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solisti Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solisti PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solisti Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Toimitusjohtaja herra Lee sanoi, että Kavalanilla oli vahvoja kilpailijoita parhaiden single malt -viskien joukossa, erityisesti Japanista.

"Otamme nöyrinä vastaan TWSC:n Best of the Best -palkinnon. Tulemme ponnistelemaan kovasti taataksemme voittoamme vastaavan tason, parannamme tuotteidemme laatua, pehmeyttä ja hienostuneisuutta sekä faniemme että kriitikkojen iloksi," Lee sanoi.

TWSC:n mukaan kilpailu rakentuu Japanin Whisky Research Centre -tutkimuskeskuksen tietojen pohjalle ja se luotiin japanilaisten viskien laadun kotimaista arviointia varten. Tänä vuonna tuomaristossa oli 202 jäsentä, se koostuu Japanin eri alueita edustavita baarimestareista ja alkoholijuomien valmistajien ja tukkumyyjien edustajista.

Tietoa Kavalanin tislaamosta

Kavalanin tislaamo Yilanin maakunnassa on toiminut "Single malt" -viskien luomisen suunnannäyttäjänä Taiwanissa jo vuodesta 2005. Viskimme kypsytetään intensiivisessä kosteudessa ja lämmössä, ja sen valmistuksessa käytetään "Lumivuorenakin" tunnetun Xueshan-vuoren sulamisvesiä; sekä meri- että vuoristotuulet tuovat makunsa viskiin. Yhdessä kaikki tämä saa aikaan Kavalanin tunnetun kermaisuuden. Tislaamomme otti nimensä Yilanin maakunnan vanhasta nimestä, ja taustatukenamme on noin 40 vuoden kokemus juomanvalmistuksesta emoyhtiömme King Car Groupin taholta. Olemme saaneet jo yli 500 kultamitalia tai korkeampiarvoisempaa palkintoa alamme tiukimmista kilpailuista. Tutustu meihin sivullamme www.kavalanwhisky.com

Mediatiedustelut

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

http://www.kavalanwhisky.com



